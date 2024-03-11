Землю выделяли далеко не всем: почему людям в СССР давали скудный участок в 6 соток.

Многие помнят, что из себя представляла дача в СССР. Пресловутые 6 соток земли были очень желанным приобретением для каждого советского человека. По современным стандартам такой размер участка кажется очень маленьким, но тогда люди были рады и такому.

Об этом сообщает Ukr.Media. Издание пишет, что дача становилась маленьким островком свободы, на котором ты мог заниматься тем, что тебе нравится. Однако история зарождения в стране дачного движения была связана не с лучшими временами.

Как появлялись дачи

Сначала считалось, что жителям советских городов не нужны свои хозяйства. Государство должно было снабжать рабочего всем необходимым. Но в первые годы после Великой Отечественной экономика СССР была в очень тяжелом положении. Разоренное сельское хозяйство не справлялось с тем, чтобы накормить всю страну. Поэтому в конце 40-х советское руководство решило предоставлять гражданам свободную землю недалеко от населенных пунктов.

Размер каждого участка составлял 6, в редких случаях – 12 соток на семью. Параллельно промышленность начала снабжать население разным садовым инвентарем, семенами и удобрениями. Благодаря этому решению рядовой работник завода мог самостоятельно снабжать себя продовольствием.

К концу 50-х годов проявились побочные эффекты. Некоторые граждане пытались нелегально зарабатывать на своих участках, сдавая их в аренду или выращивая продукты специально для продажи. Поэтому в начале 60-х государство заметно усилило контроль над тем, чем люди занимались на своих дачах.

Какова была дача в СССР

В Советском Союзе люди массово покупали заветные 6 соток, по возможности строили на них какой-нибудь домик, обустраивали хозяйство. Чаще домики были приспособлены для недолгого проживания в теплые сезоны.

Дачи объединяли в небольшие селения. Их не подключали к городскому водоснабжению и канализации, однако жители поселка могли, например, организовать насосную станцию на местном пруду. Дачные кооперативы часто производили электричество.

В чем кроется причина малых земельных участков

Многие до сих пор не знают, почему размер стандартного дачного участка в СССР составлял 0,06 гектара. На самом деле причина очень прозаична. Партия изначально дала задачу агрономам и экономистам рассчитать средний размер участка, с помощью которого семья из 4-6 человек могла бы обеспечить себя сельхозпродукцией с учетом технологий середины ХХ века. Это была основная функция дачи. В конце концов специалисты и получили знаменитые 6 соток.

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