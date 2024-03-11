Як передати показники газового лічильника і зробити це правильно: інструкція від "Київгазу"

Клієнтам пропонуються сім різних способів передачі показників

В АТ "Київгаз" розповіли як правильно передавати показники лічильників за спожитий газ. Зауважують, що клієнтам необхідно робити це щомісяця, з 1 і по 5 число.

Інформація про це опублікована на офіційному сайті оператора ГРМ. Окремо просять звернути увагу на те, що з моменту передачі показань до внесення їх в особовий рахунок потрібен певний час, тому рекомендують передавати показання до 3 числа кожного місяця.

Як передати показання газового лічильника абонентам АТ "Київгаз"

Щоб передати показники лічильника, можна скористатися одним з нижченаведених способів:

в особистому кабінеті (зареєструйтеся або увійдіть до кабінету)

через чатбот у Viber (натисніть"Start" та оберіть потрібну функцію)

через чатбот у Telegram (додайте номер особового рахунку та оберіть кнопку "Передати показання")

за допомогою автовідповідача контакт-центру: (044) 495-04-04 та (097) 495-11-04 (натисніть *2 в автоматичному режимі та дотримуйтеся подальших інструкцій)

у скриньках для передачі показань на газифікованих будинках (перелік адрес)

через один з терміналів самообслуговування EasyPay (мапа розташування терміналів https://terminals.easypay.ua)

в особистому кабінеті онлайн-сервісу Portmone (на сайті portmone.com.ua)

Як правильно вносити показання лічильника?

Показники газового лічильника передаються у наступному форматі: п’ять цифр до крапки та до двох цифр після крапки (формат: 00001.11).

Якщо показники лічильника були передані несвоєчасно або із порушенням встановленого законодавством терміну, то фахівці АТ "Київгаз" визначать об’єм споживання за розрахунковий місяць на рівні планового місячного об’єму споживання на відповідний період (за розрахунковими показаннями). Саме на цей обсяг газу побутовий споживач й отримає рахунок від постачальника природного газу.

Якщо об’єм споживання в рахунку відрізнятиметься від фактично спожитого обсягу газу за розрахунковий період, наступного місяця потрібно вчасно передати фактичні показання лічильника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно обрати безпечний лічильник газу. Поради надав НАК "Нафтогаз України".