Субсидію змусять повернути у цих двох випадках

Сума субсидії розраховується окремо для кожного випадку і залежить від кількості людей в домогосподарстві та їхніх доходів

Заповнюючи документи на отримання субсидії, зокрема декларацію про доходи, споживач має бути точний та уважний. Від цих даних залежить його право отримувати субсидію та її майбутній розмір. Якщо людина надала недостовірні дані — надлишок виплаченої субсидії держава змусить повернути.

Про це повідомляє Пенсійний фонд. Наголошується — відповідальність за достовірність інформації покладають саме на отримувача допомоги. Якщо дані були неправдиві і це мало вплив на встановлення права отримувати субсидію та суму допомоги, які призначили, і при цьому її розмір був більшим за 10 неоподатковуваних мінімумів доходів — 170 грн, то надмірно виплачену субсидію потрібно повертати.

Інший випадок, коли субсидію можуть забрати — приховування інформації, що впливає на право на отримання субсидії або на її розмір. Такі дані потрібно повідомляти протягом 30 днів з дня, коли сталися зміни.

Сума субсидії може бути утримана, якщо допомогу продовжили на наступний період. Зменшити щомісячні виплати можуть на максимум 20%.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто може отримувати субсидію, окрім зареєстрованих в житлі мешканців. Одній з категорій отримувачів навіть не треба мати договір оренди.