Субсидії в Україні: що зміниться з 1 березня

Подати документи на отримання субсидії можна онлайн, в Пенсійному фонді, ЦНАПі, поштою

В Україні триває оформлення субсидій на решту опалювального періоду. Опалювальний період триває до 30 квітня включно.

У Пенсійному фонді наголошують — житлова субсидія надається споживачам на три види оплат. Відшкодування витрат оплати комуналки: користування газом, електрикою, теплом, гарячою водою, холодною водою, водовідведення, управління відходами. Також покриває абонентське обслуговування надаваних послуг.

Окремо можна скористатися субсидією на придбання палива для печей. Гроші на скраплений газ, рідке та пічне побутове паливо видають раз на рік. На відміну від цього, житлова субсидія надається щомісяця.

Хто може отримати субсидію в березні

З початком опалювального періоду субсидію призначають із місяця звернення. Її зможуть отримати як громадяни України, так і іноземці, що легально перебувають в державі. На допомогу претендувати можуть власники житла, орендарі та ВПО. Останні дві категорії мають підтвердити проживання відповідними документами — договором оренди чи довідкою ВПО.

Яка сума субсидії в березні

В опалювальний період середня сума субсидії складає майже 1450 грн. Однак для кожного домоволодіння її сума відрізняється. Її вираховують на основі середнього спільного доходу проживаючих та їхньої кількості.

Які доходи враховуються

Якщо подавати документи на субсидію в березні, то дохід враховується за два квартали, що передує місяцю, який передує місяцю звернення. Для пенсіонерів — розмір пенсії, що людина отримала за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія — тобто при зверненні в березні пенсію врахують за січень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які документи потрібно надати Пенсійному фонду, для того, щоб субсидію призначили. Основні дані вказуються в заяві та декларації.