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Отримати субсидію можна через важку хворобу: що для цього потрібно

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
На субсидію можуть претендувати малозабезпечені громадяни Новина оновлена 11 березня 2024, 08:16
На субсидію можуть претендувати малозабезпечені громадяни. Фото Колаж "Телеграфу"

Не тільки хвороба може стати підставою для призначення субсидії, а й інші складні життєві ситуації

Однією з перепон при отриманні субсидії є те, що людина працездатного віку не працює чи не навчається. Однак є деякі ситуації, коли непрацевлаштованість причиною відмови у субсидії не буде.

Як роз'яснив Пенсійний фонд, так відбувається, коли людина довго хворіє та перебуває у складних життєвих обставинах. В такому випадку субсидія призначається за висновком лікарсько-консультативної комісії, яка повідомляє про тривалу хворобу.

Також згідно з постановою Кабміну, житлова субсидія призначається тим, хто не працює у випадках:

  • людина навчалась за денною формою
  • зареєстрований, як безробітний
  • отримували соціальні виплати (допомога при народженні чи усиновленні дитини, людям з інвалідністю, допомога по догляду за людьми з психічними розладами, допомога тим, хто не має права на пенсію та соцдопомога при досягненні пенсійного віку при відсутності права на виплати, виплати з безробіття, допомога малозабезпеченим особам)
  • надавали соціальні послуги
  • були зниклими безвісти
  • перебували в полоні
  • мали позбавлення, обмеження волі, арешт
  • мали нарко та алко залежність
  • доглядали за дитиною вдома без збереження зарплати
  • за людину сплатили ЄСВ не менше мінімального розміру в потрібний період
  • людина сама виховує дитину віком до 6 років чи дітей з інвалідністю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як отримати субсидію в Україні, якщо ви маєте борги за комунальні послуги. Незабаром в ці способи можуть внести зміни, адже враховуватиметься борг тільки за одну послугу.

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