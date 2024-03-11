Отримати субсидію можна через важку хворобу: що для цього потрібно

Не тільки хвороба може стати підставою для призначення субсидії, а й інші складні життєві ситуації

Однією з перепон при отриманні субсидії є те, що людина працездатного віку не працює чи не навчається. Однак є деякі ситуації, коли непрацевлаштованість причиною відмови у субсидії не буде.

Як роз'яснив Пенсійний фонд, так відбувається, коли людина довго хворіє та перебуває у складних життєвих обставинах. В такому випадку субсидія призначається за висновком лікарсько-консультативної комісії, яка повідомляє про тривалу хворобу.

Також згідно з постановою Кабміну, житлова субсидія призначається тим, хто не працює у випадках:

людина навчалась за денною формою

зареєстрований, як безробітний

отримували соціальні виплати (допомога при народженні чи усиновленні дитини, людям з інвалідністю, допомога по догляду за людьми з психічними розладами, допомога тим, хто не має права на пенсію та соцдопомога при досягненні пенсійного віку при відсутності права на виплати, виплати з безробіття, допомога малозабезпеченим особам)

надавали соціальні послуги

були зниклими безвісти

перебували в полоні

мали позбавлення, обмеження волі, арешт

мали нарко та алко залежність

доглядали за дитиною вдома без збереження зарплати

за людину сплатили ЄСВ не менше мінімального розміру в потрібний період

людина сама виховує дитину віком до 6 років чи дітей з інвалідністю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як отримати субсидію в Україні, якщо ви маєте борги за комунальні послуги. Незабаром в ці способи можуть внести зміни, адже враховуватиметься борг тільки за одну послугу.