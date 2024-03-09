Як отримати субсидію за наявності боргів за комуналку: є два шляхи

Борги не є непереборною перешкодою для отримання допомоги

Українці, прибутки яких не дозволяють самостійно платити за комунальні послуги, мають право на отримання житлової субсидії. У допомозі можуть відмовити, якщо претендент має заборгованість за комунальні послуги у розмірі понад 680 гривень і вона прострочена понад 90 днів.

Водночас навіть у цьому випадку житлова субсидія може бути призначена, нагадали в Мінсоцполітики. З цієї ситуації є два виходи.

Перший шлях — укладання договору реструктуризації заборгованості між стороною, яка надає комунальну послугу та її споживачем. Копію такого договору необхідно додати до заяви на отримання субсидії.

"Крім того, у разі відмови у призначенні житлової субсидії у зв’язку із заборгованістю з оплати житлово-комунальних послуг людина може звернутися з новою заявою про призначення субсидії, де буде зазначено перелік тих послуг, щодо яких заборгованість з оплати відсутня", — зазначили у відомстві.

Наприклад, якщо домогосподарство накопичило борг за водопостачання, субсидію на опалення можна отримати. У цьому випадку у переліку послуг у заяві на отримання субсидії не вказується комунальна послуга із заборгованістю.

Як повідомляв "Телеграф", Мінсоцполітики планує змінити процедуру нарахування субсидії тим, хто має борги за комунальні послуги. В оновленні пропонується зробити так, що сума боргу (680 грн) застосовувалася до заборгованості з оплати однієї із житлово-комунальних послуг.