Не для кожної сім’ї: хто з українців може отримати субсидію у 2024 році
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Відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї
Українці мають можливість отримати житлові субсидії, щоби платити за комунальні послуги менше. Проте є лише кілька категорій, які мають право на таку допомогу.
Так, наприклад, така можливість є у сімей, у яких плата за житлово-комунальні послуги більша за певний для них обов’язковий платіж. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.
Також отримати субсидію можна на підставі майнового стану домогосподарства. Відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї за спеціальною формулою.
Відсоток платежу залежить від доходів сім’ї, а обчислюється він так:
- держава визначає середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;
- сукупний дохід поділяється на кількість членів сім’ї, а потім середньомісячний дохід на одну особу;
- дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць (у 2024 році — 2 920 гривень);
- отриману цифру ділять на 2 і множать на 15%, і визначають відсоток середньомісячного сукупного доходу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як перевірити призначення субсидії лише за кілька хвилин через інтернет.