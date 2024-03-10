Не для кожної сім’ї: хто з українців може отримати субсидію у 2024 році

Відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї

Українці мають можливість отримати житлові субсидії, щоби платити за комунальні послуги менше. Проте є лише кілька категорій, які мають право на таку допомогу.

Так, наприклад, така можливість є у сімей, у яких плата за житлово-комунальні послуги більша за певний для них обов’язковий платіж. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Також отримати субсидію можна на підставі майнового стану домогосподарства. Відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї за спеціальною формулою.

Відсоток платежу залежить від доходів сім’ї, а обчислюється він так:

держава визначає середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

сукупний дохід поділяється на кількість членів сім’ї, а потім середньомісячний дохід на одну особу;

дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць (у 2024 році — 2 920 гривень);

отриману цифру ділять на 2 і множать на 15%, і визначають відсоток середньомісячного сукупного доходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як перевірити призначення субсидії лише за кілька хвилин через інтернет.