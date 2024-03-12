Чи може орендар отримати субсидію: в ПФУ дали однозначну відповідь

На субсидію можуть претендувати люди, доходи яких не дозволяють сплачувати комуналку в повному розмірі

Житлову субсидію на оплату послуг можуть отримати не тільки громадяни України, а й іноземці чи особи без громадянства. При цьому їм не обов’язково бути власниками житла.

В Пенсійному фонді наголошують — призначити житлову субсидію можуть не тільки зареєстрованим громадянам. Її також можуть надати одному із незареєстрованих членів родини, що живе в житловому приміщенні. Підставою для такої допомоги є договір оренди.

Нагадаємо, в ньому має бути зазначено, що орендар сплачує вартість комунальних послуг. Є також категорія людей, яка може отримати субсидію на житло в якому проживає фактично і без такого договору наймання. Це внутрішньо переміщені особи. В цьому випадку до документів для отримання субсидії додають довідку ВПО. Кількість проживаючих та склад родини людина (ВПО чи орендар) має самостійно вірно заповнити в декларації.

У постанові Кабміну про правила призначення субсидій зазначається, що субсидію можна отримувати тільки за одним місцем проживання: або за фактичним, або за зареєстрованим (задекларованим).

Раніше "Телеграф" повідомляв як дізнатися, чи можете ви у 2024 році отримувати субсидію можна самостійно. Для цього потрібно порахувати сукупний дохід, а з нього — вивести суму орієнтовної субсидії.