Субсидию заставят вернуть в этих двух случаях

Сумма субсидии рассчитывается отдельно для каждого случая и зависит от количества людей в домохозяйстве и их доходов

Заполняя документы на получение субсидии, в частности, декларацию о доходах, потребитель должен быть точным и внимательным. От этих данных зависит его право получать субсидию и ее будущий размер. Если человек предоставил недостоверные данные — переизбыток выплаченной субсидии государство заставит вернуть.

Об этом сообщает Пенсионный фонд. Подчеркивается, что ответственность за достоверность информации возлагают именно на получателя помощи. Если данные были неправдивы и это оказало влияние на установление права получать субсидию и сумму помощи, которые назначили, и при этом ее размер был больше 10 не облагаемых налогом минимумов доходов — 170 грн, то чрезмерно выплаченную субсидию нужно возвращать.

Другой случай, когда субсидию могут забрать — сокрытие информации, влияющей на право на получение субсидии или ее размер. Такие данные следует сообщать в течение 30 дней со дня, когда произошли изменения.

Сумма субсидии может быть удержана, если пособие продлили на следующий период. Уменьшить ежемесячные выплаты могут максимум на 20%.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто может получать субсидию, кроме зарегистрированных в жилище жителей. Одной из категорий получателей даже не нужно иметь договор аренды.