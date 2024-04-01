Українці "привітали" росіян з 1 квітня порцією мемів про війну (фото)

Покепкували не тільки з втрат та подій в середині Росії

До дня сміху, який припадає на 1 квітня, українці дотепно жартують над росіянами. На третій рік війни, яку Росія розпочала проти України з великими амбіціями, причин для кепкування чимало.

Адже успіхи країни-терористки сумнівні. "Телеграф" зібрав для вас меми, які вже встигли порадувати користувачів мережі.

Серед жартів чи не найпопулярнішим стало висміювання того, що відбувається безпосередньо у Росії. Адже рейди добровольців у Бєлгородській та Курській областях наробили чимало галасу.

Жартували українці й з того, що вже котрий рік поспіль посівна проходитиме попри війну. Мовляв, не відомо взагалі, що може зупинити українців від засівання полів.

Також не минулось без кепкування з "другої армії світу", яка вражає хіба що втратами власних солдатів. За 768 днів війни росіяни втратили близько 442 880 осіб. Втрати у техніці також чималі.

Більшою за силу російської пропаганди, напевно, є страх росіян перед власною державою. І якщо їх лякають автозаки, то українців, схоже, не злякає вже ніщо.

А от порадувати українців зможе перемога та смерть російського диктатора Володимира Путіна, над якою кепкують вже не перший рік.

І як же у день сміху не нагоди уже звичну гру слів.

Жарти та меми за час війни стали своєрідним заспокійливим для українців. Кумедні ситуації розлітались мережею швидко: як-от те, як бабуся збила дрон банкою огірків або вкрадений у росіян танк, або вовк, який вполював російський дрон.

Раніше "Телеграф" збирав меми, якими українці прокоментували ситуацію з ракетою Росії, яка перетнула повітряний кордон Польщі. Але 39 секунд у повітряному просторі виявилось не достатньо, щоб ліквідувати її.