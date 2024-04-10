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Не на пошті: в яких банках можна отримувати субсидію

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Гроші за субсидію готівкою можна отримати тільки на пошті Новина оновлена 10 квітня 2024, 08:37
Гроші за субсидію готівкою можна отримати тільки на пошті. Фото Сегодня

Спосіб отримання субсидії вказують в заяві

В Україні триває останній місяць призначення субсидій опалювального сезону. Вже з 1 травня почнуть призначати субсидію на неопалювальний період — подати документи на її отримання можна як онлайн, так і пройшовши особисто в Пенсійний фонд, ЦНАП або скориставшись поштою. Що ж до отримання грошей допомоги в оплаті комунальних послуг, то тут є два варіанти.

Пенсійний фонд наголошує, що отримати гроші можна або на відділеннях поштового зв'язку, або в уповноважених банках для виплати субсидії. Їхній повний перелік розміщений на Міністерства фінансів України. Всього там 46 банківських установ. Отримувач субсидії самостійно обирає, як і де він буде одержувати виплати.

Перелік уповноважених банків для отримання соцвиплат
Перелік уповноважених банків для отримання соцвиплат
Перелік уповноважених банків для отримання соцвиплат
Перелік уповноважених банків для отримання соцвиплат
Перелік уповноважених банків для отримання соцвиплат
Перелік уповноважених банків для отримання соцвиплат

Дані банку вказуються в заяві на отримання субсидії. Серед потрібних реквізитів — номер рахунку, на який людина бажає отримувати грошову допомогу від держави, та різні коди банку серед яких, наприклад МФО. Ці дані можна отримати в банку, який надає послуги отримувачу субсидії, або при відкритті рахунку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на субсидію в травні впливають виплати за останнє півріччя 2023 року. Що ж до тих хто отримує пенсію, то для них враховують виплату за березень 2024 року.

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