Не на пошті: в яких банках можна отримувати субсидію

Спосіб отримання субсидії вказують в заяві

В Україні триває останній місяць призначення субсидій опалювального сезону. Вже з 1 травня почнуть призначати субсидію на неопалювальний період — подати документи на її отримання можна як онлайн, так і пройшовши особисто в Пенсійний фонд, ЦНАП або скориставшись поштою. Що ж до отримання грошей допомоги в оплаті комунальних послуг, то тут є два варіанти.

Пенсійний фонд наголошує, що отримати гроші можна або на відділеннях поштового зв'язку, або в уповноважених банках для виплати субсидії. Їхній повний перелік розміщений на Міністерства фінансів України. Всього там 46 банківських установ. Отримувач субсидії самостійно обирає, як і де він буде одержувати виплати.

Перелік уповноважених банків для отримання соцвиплат Перелік уповноважених банків для отримання соцвиплат Перелік уповноважених банків для отримання соцвиплат

Дані банку вказуються в заяві на отримання субсидії. Серед потрібних реквізитів — номер рахунку, на який людина бажає отримувати грошову допомогу від держави, та різні коди банку серед яких, наприклад МФО. Ці дані можна отримати в банку, який надає послуги отримувачу субсидії, або при відкритті рахунку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на субсидію в травні впливають виплати за останнє півріччя 2023 року. Що ж до тих хто отримує пенсію, то для них враховують виплату за березень 2024 року.