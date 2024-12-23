Різдво в Україні: куди сходити на богослужіння у Києві 25 грудня
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Вже з’явилися розклади
У середу, 25 грудня, Україна святкуватиме Різдво вдруге за новим, новоюліанським церковним календарем. У зв’язку з великим святом, у храмах та соборах Києва відбудуться урочисті богослужіння.
"Телеграф" розповідає, де та о котрій вони проходитимуть. Напередодні Різдва вже з’явилися відповідні розклади.
Києво-Печерська Лавра
- Літургії:
- 5:30 — Ближні печери;
- 7:00 — Храм прп. Сергія Радонезького;
- 9:00 — Храм прп. Агапіта Печерського.
- Вечірнє богослужіння:
- 16:30 – Храм прп. Агапіта Печерського.
Свято-Михайлівський Золотоверхий чоловічий монастир
09:00 – святкова Божественна Літургія;
17:00 – Різдвяна Вечірня Літургія.
Свято-Михайлівський Видубицький чоловічий монастир
08:00 Рання Літургія Іоанна Златоустова;
10:00 Вечірня Дітургія Йонана Золотовстого;
17:00 Вечірнє богослужіння.
Храм Різдва Христового
08:00 Літургія.
Свято-Покровський Храм Солом’янського району
08:00 Сповідь;
08:30 Божественна літургія;
17:00 Вечірнє богослужіння.
Київський Свято-Введенський монастир
7:00 — ранкові молитви, акафіст Богородиці, часи, Літургія, молебень святителю Спиридону Триміфунтському.
16:00 – святкове богослужіння на честь святих мучеників п’ятих;
Київський Кафедральний Собор Воскресіння Христового
08.00 — Часи. Божественна Літургія. (Андреєво-Володимирський храм);
09.00 – Часи Божественна Літургія. (Всіхсвятський храм);
13.00 – акафіст Пресвятої Богородиці (Всіхсвятський храм).
Храм Святителя Миколая Чудотворця на водах
16.00 – Молебень з Акафістом святителю Спиридону Триміфунтському.
Свято-Володимирський патріарший кафедральний собор
Божественні літургії:
Рання — з 7:00 до 9:00;
Пізня – з 10:00 до 13:00.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли потрібно колядувати за новим церковним календарем.