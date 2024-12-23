Різдво в Україні: куди сходити на богослужіння у Києві 25 грудня

Вже з’явилися розклади

У середу, 25 грудня, Україна святкуватиме Різдво вдруге за новим, новоюліанським церковним календарем. У зв’язку з великим святом, у храмах та соборах Києва відбудуться урочисті богослужіння.

"Телеграф" розповідає, де та о котрій вони проходитимуть. Напередодні Різдва вже з’явилися відповідні розклади.

Києво-Печерська Лавра

Літургії:

5:30 — Ближні печери;

7:00 — Храм прп. Сергія Радонезького;

9:00 — Храм прп. Агапіта Печерського.

Вечірнє богослужіння:

16:30 – Храм прп. Агапіта Печерського.

Свято-Михайлівський Золотоверхий чоловічий монастир

09:00 – святкова Божественна Літургія;

17:00 – Різдвяна Вечірня Літургія.

Свято-Михайлівський Видубицький чоловічий монастир

08:00 Рання Літургія Іоанна Златоустова;

10:00 Вечірня Дітургія Йонана Золотовстого;

17:00 Вечірнє богослужіння.

Храм Різдва Христового

08:00 Літургія.

Свято-Покровський Храм Солом’янського району

08:00 Сповідь;

08:30 Божественна літургія;

17:00 Вечірнє богослужіння.

Київський Свято-Введенський монастир

7:00 — ранкові молитви, акафіст Богородиці, часи, Літургія, молебень святителю Спиридону Триміфунтському.

16:00 – святкове богослужіння на честь святих мучеників п’ятих;

Київський Кафедральний Собор Воскресіння Христового

08.00 — Часи. Божественна Літургія. (Андреєво-Володимирський храм);

09.00 – Часи Божественна Літургія. (Всіхсвятський храм);

13.00 – акафіст Пресвятої Богородиці (Всіхсвятський храм).

Храм Святителя Миколая Чудотворця на водах

16.00 – Молебень з Акафістом святителю Спиридону Триміфунтському.

Свято-Володимирський патріарший кафедральний собор

Божественні літургії:

Рання — з 7:00 до 9:00;

Пізня – з 10:00 до 13:00.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли потрібно колядувати за новим церковним календарем.