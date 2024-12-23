У Донецьку пролунало шість вибухів: кажуть про приліт у велику лікарню (фото)

Поранених чи жертв немає

У Донецьку вранці 23 грудня місцеві жителі прокинулися від гучних звуків. Як повідомляється, пролунало щонайменше шість вибухів. Згідно з інформацією, постраждала інфраструктура лікарні імені Калініна.

Як пишуть у місцевих пабліках, внаслідок вибухів було пошкоджено котельню медичного закладу. На території лікарні також зазнали пошкоджень автомобілі швидкої допомоги та особисті транспортні засоби медичного персоналу. Донецькі телеграм-канали оприлюднили фотографії з місця події.

Окупаційна влада стверджує, що це був обстріл, і він здійснювався із застосуванням системи HIMARS. Місцеві мешканці повідомляли також про роботу систем протиповітряної оборони над містом. Та наразі ця інформація не підтверджена. Інформація про постраждалих внаслідок вибухів також наразі відсутня.

Лікарня імені Калініна є одним з найбільших медичних закладів Донецька. До окупації заклад надавав широкий спектр медичних послуг місцевому населенню та мав у своєму складі кілька спеціалізованих відділень.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що в окупованому Донецьку "влада" хвалиться новими паперовими квитками на автобус. Мешканців України таким не здивуєш.