Час подумати про субсидію на житло: як подати документи онлайн

Субсидію призначають при неможливості сплатити за комунальні послуги самостійно

В Україні одночасно отримувати субсидію та пільгу на оплату комунальних послуг не можливо. Якщо ви обрали скористатися субсидією від держави та відповідаєте критеріям майнового стану, ви можете подати документи онлайн.

Для цього можна скористатися порталом "Дія" та порталом Пенсійного фонду. Для подачі документів через "Дію" необхідно зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID. Оберіть в меню Послуги на порталі "Дія" послугу "Заява на субсидію" та заповніть потрібні поля.

Схожим чином відбувається подача документів на порталі Пенсійного фонду — заповнюються електронна заява те декларація про доходи та витрати особи та членів домогосподарства та їхніх родин.

Додатково потрібно докласти скановані документи — це можуть бути довідки про непроживання, договори оренди чи реструктуризації боргів. Також на порталах доступні спрощені форми подачі документів, які віднімають на заповнення близько 15 хв, при цьому потрібні дані система візьме автоматично з відкритих реєстрів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те що субсидії на неопалювальний період призначатимуть з травня. Тим, кому в опалювальному періоді нарахували нульову субсидію при зміні майнового стану чи потребі в допомозі від держави потрібно подати документи заново.