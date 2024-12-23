Прямо у відкритому морі зламалось судно Росії, яке вивозило військовий вантаж із Сирії

Військовослужбовці РФ у Сирії активно обговорюють нібито вимогу нової влади країни до Кремля, щоб повністю вивести свій військовий контингент

У понеділок, 23 грудня, Головне управління розвідки повідомило, що у росіян зламалося вантажне судно Sparta, яке вивозило озброєння й техніку держави-агресора із Сирії. Російський екіпаж станом намагався усунути проблему та дрейфував у відкритому морі поблизу Португалії.

Про це відомство повідомило на сторінці у Телеграм. За даними розвідників, під час руху у Sparta вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна.

"Не допливли", – пожартували представники ГУР МО України.

Розвідники також дізналися, що залишки російського контингенту в Сирії вже перемістилися з віддалених районів до авіаційної бази у Хмеймімі та військово-морської в Тартусі.

"Частину свого озброєння й техніки з порту Тартуса Росія почала перекидати морським шляхом до Лівії", – йдеться в повідомленні.

Військовослужбовці РФ у Сирії активно обговорюють нібито вимогу нової влади країни до Кремля – повністю вивести свій військовий контингент із сирійської території (це стосується й баз у Хмемімі та Тартусі) не пізніше 20 лютого 2025 року.

"Цей крок нібито пов'язаний із прагненням нової влади в Дамаску домогтися зняття міжнародних санкцій", – зазначили у ГУР.

Раніше "Телеграф" писав, що у Сирії знайшли величезний секретний тунель до Лівану.