Лишилося менше місяця: що треба зробити, щоб не втратити субсидію в травні

Є категорія осіб, які мають подати документи заново

В Україні до 30 квітня триватиме опалювальний період отримання субсидій. З 1 травня можна претендувати на призначення житлової субсидії на неопалювальний період.

В Пенсійному фонді нагадали, що субсидії розраховуватимуться на неопалювальний період до 30 вересня. Більшості одержувачів їх перепризначать автоматично. Виключенням є зміна майнового стану чи складу родини — про це потрібно повідомити в ПФУ.

Обов'язково повторно потрібно звернутися по субсидію на неопалювальний період тим, кому вона була призначена на опалювальний період в розмірі 0,00 грн. Таким людям субсидію призначать виключно на підставі звернення та наданих нових заяви та декларації.

Якщо подавати документи на субсидію з травня — врахують середній сукупний дохід за місяці з 3 та 4 кварталів 2023 року. Для пенсіонерів враховують виплату за березень. В травні буде виплачена остання субсидія опалювального періоду — вона буде менша за попередні через розрахунок тривалості надання послуги опалення до 15 квітня.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що не можна отримувати субсидію на два домоволодіння одночасно. Якщо ви переїхали — потрібно пройти процедуру призначення знову та подати оновлені документи.