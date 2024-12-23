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Був підкуп працівників? Нові подробиці кібератаки на реєстри Мін’юсту розповів депутат

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Кібератака на Мін'юст Новина оновлена 23 грудня 2024, 11:16
Кібератака на Мін'юст. Фото Колаж

Реєстри можна відновити

Однією з можливих причин кібератаки на реєстри Міністерства юстиції України називають підкуп працівників, які мали доступ до реєстру. Операція була добре спланована і підготовлена.

Про це розповів Олександр Федієнко, голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки в етері Радіо Свобода.

Зазначається, що не виключають також і фішинг (різновид кібератаки, з використанням підроблених електронних листів, повідомлень, щоб обманом змусити особу надати конфіденційну інформацію – Ред.). Водночас вхід для атаки відбувся з акаунту найвищого рівня.

"Тут може бути і компоненти вербування працівника цієї установи, тут може бути багаторівневий механізм підкладання якоїсь там флешки, щоб вона прийшла в людини внутрішній периметр, була включена. Тут може бути фішинг комп’ютерів усіх працівників, які, можливо, працюють із закритим контуром, дистанційно, що в принципі заборонено. Тому це точно не Вася, Петя і хтось ще. Це чітко, круто спланована кібернетична атака, яку можливо було зробити з урахуванням достатньо системної організації", – сказав Федієнко.

За його словами, реєстри можна відновити, адже бази даних вдалось зберегти.

"Якщо у них збереглися десь образи (архів даних – Ред.), що, я сподіваюсь, є добре, мені підтвердили цю інформацію з закритих джерел, я думаю, що тиждень-два – вони почнуть поступово-поступово відновлюватися", – наголосив голова підкомітету.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Мін'юсті розповіли про наслідки кібератаки на держреєстри.

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#Україна #Кібератаки