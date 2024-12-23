У Києві оголосили тривогу: яка загроза (оновлено)

Всіх просять залишатися в укриттях

У понеділок, 23 грудня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Наразі є загроза обстрілу з боку російських військових.

У моніторинговому Telegram-каналі розповіли, що тривога пов’язана з дроновою атакою. Рух БпЛА зараз за такими напрямками: 1 БпЛА вздовж Києва з Південного Заходу, 1 БпЛА від Білої Церкви до Києва, 2 БпЛА від Ніжина на Київщину, 2 БпЛА від Лубен до Черкащини. Рух довільний.

Усіх просять залишатися у безпечних місцях до відповідного розпорядження.

Цю інформацію підтверджують у пресслужбі Повітряних сил України. Там зазначили, що у районі Києва зафіксовано ворожих безпілотний літальний апарат. Також залишається загроза Борисполі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ніч на 22 грудня російські безпілотники вкотре атакували Україну, через що в низці областей було оголошено повітряну тривогу. Внаслідок уламки дронів впали на будинок у Броварах Київської області. На місце оперативно прибули рятувальники, пожежу вдалося швидко локалізувати. Мешканців будинку евакуювали. Інформації щодо постраждалих не було.