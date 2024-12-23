"Ментів там більше, ніж людей": політув'язнена Кремля про те, чи вірять росіяни у "скрєпи"

На її думку, щирої підтримки Путіна в РФ немає

Жителі Російської Федерації у переважній більшості не вірять у так звані "скрєпи" — ідеологію путінської Росії. Здебільшого їхня покірність базується на страху.

Про це та не лише "Телеграфу" розповіла політув'язнена Кремля Олександра Скочиленко, яку РФ передала Заходу у рамках обміну ув’язненими: Усі бояться до уср*чки. На цьому і тримається режим Путіна, — інтерв'ю з політув'язненою Кремля

"У в’язниці я спілкувалася з різними людьми, а там перебуває цілий зріз суспільства: від самих жебраків, які мешкають на вулиці, до людей, у яких заарештували майно на 80 мільйонів. Щирої підтримки Путіна серед них немає ні в кого. Але всі вони мають щирий страх потрапити під цей каток", — розповіла вона.

Потрапити під нього можна несподівано, додала Скочиленко. Наприклад через те, що ти заснував успішний бізнес, але з кимось не поділився. Так працює поліцейська держава.

"Ментів там більше, ніж людей. Ідеш вулицею і зустрічаєш сто ментів. Таке відчуття, що тебе з усіх боків оглядає "великий брат". Він читає твої соцмережі, слухає твої телефони та працює система розпізнавання обличчя. І працює дуже добре. Штат поліції набирався багато років, їм платили дуже великі гроші, і по суті з’явився такий соціальний клас у Росії – силовики. І все в Росії робиться для силовиків, бо вони своєю силою можуть утримувати все у такому становищі", — пояснила російські реалії колишня політув'язнена.

Водночас скрєпної ідеології як такої, за її спостереженням, у Росії насправді немає. Люди не мають віри у це.

"Ну, немає її. Люди в це насправді не вірять. Але вони вірять у те, що, якщо вони зроблять щось неправильно, то потраплять до в’язниці і там помруть", — резюмувала Скочиленко.

Для довідки: "Духовні скрєпи" — ідеологічна настанова в Росії, що позначає "традиційні цінності" для населення РФ, яка набула популярності за часів пізнього путінізму. Це сталося після того, як 12 грудня 2012 року цей вираз застосував глава РФ Володимир Путін в своєму посланні до Федеральних зборів Росії. Фактично "скрєпи" застосовуються як ідеологічне підґрунтя російської військової експансії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час прямої лінії лідера Росії Володимира Путіна, на якій підбивали підсумки 2024 року, росіяни задали чимало дивних питань. Були пропозиції одружитись, та прохання подарувати двері для авто.