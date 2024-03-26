Олексій Данілов: від ветеринара до секретаря РНБО

Цікаві факти з біографії політика

Олексій Данілов звільнений з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО). За збігом, кадрова перестановка відбулася за кілька днів після того, як Данілов назвав спецпредставника Китаю "якимось Х*ї".

Від ветеринара до юриста. Різні спеціальності

Спочатку отримав диплом ветеринара у технікумі, потім — вчителя історії, після чого став магістром менеджменту та юристом.

Працював у ветклініці

Свій трудовий шлях у 1981 році Данілов починав як ветеринар-фельдшер підсобного господарства Ворошиловградського заводу фруктово-мінеральних вод. Також працював ветеринаром у "Зоокутку".

Наймолодший мер Луганська

У 1994 році став наймолодшим мером в історії міста Луганськ – йому виповнився 31 рік. На посаді перебував до 1997 року, яку покинув через конфлікт з опозиційними до нього депутатами.

Називали "бандитом"

У 2019 році після призначення Данілова в РНБО координатор проєкту "Стоп Террор" Семен Кабакаєв називав Данілова "бандитом" з 1990-х років. До того ж, стверджував Кабакаєв, Данілов нібито був у дуже добрих відносинах з Олександром Єфремовим. Місцева преса також пов'язувала його з відомим луганським кримінальним авторитетом Доброславом.

Данілов визнав бізнес-зв’язки з Єфремовим, які, проте, за його словами, закінчилися конфліктом.

"Тоді була така мода, щоб кожна територія мала свій регіональний банк. Такий був потрібен і нам. Єфремов і його люди спілкувалися з підприємствами, але у них не було грошей. А тут саме виставили на торги "Укркомунбанк". Я Єфремову і Тихонову фінансово допоміг його купити. Ми з ними були умовними партнерами протягом двох років. Банк замислювався як комерційний проєкт, але прибутку не було. А потім я запитав: "Хлопці, а де ж бізнес?" Ось тут і почалися мої проблеми з Єфремовим", – зазначив Данілов.

Колекціонер картин і порцеляну

Експосадовець у своїх е-деклараціях вказує колекцію картин, яка налічує 102 твори мистецтва і бібліотеку, де є близько 20 тисяч книг. Також він є поціновувачем порцелянових статуеток, яких назбирав 495 штуки.

Має онуку-співачку

Онучка секретаря Данілова, 17-річна Маша Данілова, є співачкою та вже випустила кілька своїх треків. Вона брала участь в українському талант-шоу, веде свій YouTube-канал, для якого записує інтерв'ю з українськими знаменитостями.

Поширював теорії змови про коронавірус

На початку 2022 року заявив, що COVID-19 буцімто має штучне походження, а пандемія є "першою біологічною світовою війною".

"На превеликий жаль, якби було доведено, що це природна річ, ми, і світові науковці, уже давно чітко б сказали, що це річ природна. Ми до цього часу такої відповіді не маємо, вони до цього часу сперечаються", — сказав Данілов.

Данілов наголосив, що це його думка, однак у програмі він був представлений саме як секретар РНБО, глядачі могли сприйняти цю заяву як офіційну позицію.

У березні 2020 року на російських каналах почали ширилися чутки про те, що "вірус "втік" з лабораторії", "його спеціально розробили, щоб нас знищити. Тоді Данілов повторив це в одному з етерів українського радіо.

Надав нового змісту чорній сорочці

У листопаді 2021 року почав носити чорну форму замість ділового костюма. Згодом пояснив, що це було не просто так — політик зрозумів, що війна з Росією невідворотна.

"Я завжди ходив у цивільному одязі, а в листопаді одягнув чорну форму – це був знак того, що ми готуємося", – сказав Данілов.

Назвав спецпредставника Китаю "якимсь Х*ї"

21 березня "пікантно" спотворив ім’я спецпредставника Китаю у справах Євразії Лі Хуея, який нещодавно відвідав Київ. Тема стосувалася пропозиції Китаю про мирні переговори з Росією за умови залишення їй захоплених територій України.

Ось як звучала цитата:

"Я не розумію, хто може нашими територіями, нашими землями отак брати і розкидуватися. Тому що якомусь Х*ї, я перепрошую, прізвище як там, або ще

комусь там (здалося), що вони мають це вирішувати", — сказав Данілов.

Більше цитат Данілова читайте у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Досьє

Народився 7 вересня 1962 у місті Красний Луч в Луганській обл. У 90-ті був мером Луганська, на президентських виборах 2004 року очолив Луганський штаб Віктора Ющенка.У 2005 році став губернатором області, у 2006-му обрався до парламенту від БЮТ, але пробув там всього два роки. З жовтня 2019 року Секретар РНБО.

Одружений, має чотирьох дітей та дев’ятьох онуків.

Раніше "Телеграф" писав, що у соцмережах ходять чутки про те, що Данілова призначать послом у Норвегії.