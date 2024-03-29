Пенсія впливає на субсидію: за який період враховують виплати

Для нових отримувачів субсидії враховують один з попередніх місяців

Незабаром розпочнеться призначення субсидій на неопалювальний період — квітень останній місяць, коли можна звернутися по субсидію, що покриє витрати на опалення. Залежно від місяця призначення, на субсидію впливає сума пенсії за різний період.

У Пенсійному фонді розповідають, що при зверненні не з початку сезону, в загальний дохід родини враховують пенсію за місяць, що передує місяцю призначення субсидії. Наприклад, при зверненні у квітні враховуватимуть лютневу пенсію.

В разі звернення з 1 травня, тобто з початку неопалювального сезону, при призначенні субсидії враховуватимуть березневу пенсію. При зверненні в жовтні, при отриманні субсидії на опалювальний період, рахують серпневу пенсію.

Варто наголосити, що в травні виплачується останній транш субсидій опалювального періоду. Їхня сума буде меншою, ніж у попередні місяці. Це пов'язано з тим, що в квітні (аналогічно з жовтнем) опалювальний період враховується тільки за пів місяця. Відповідно сума субсидії за опалення пропорційно зменшиться.

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