Якщо маєте право на пільгу та субсидію: чи можна отримувати їх одночасно

На субсидію можуть претендувати люди з низьким рівнем доходу, тоді як на пільгу доход впливає не завжди

В Україні триває останній місяць призначення субсидій на опалювальний період. Вже з 1 травня субсидії призначатимуть на неопалювальний сезон. Деякі українці мають право отримувати і субсидію, і пільгу на оплату комунальних послуг.

В Урядовому контактному центрі наголошується, що одночасно отримувати два види допомоги від держави на оплату комунальних послуг неможливо. Пільги не нараховуються протягом періоду отримання житлової субсидії. Єдина можливість пільговикам з-поміж членів родини продовжувати отримувати свою пільгу — жити не за адресою домогосподарства.

Для того, щоб поновити отримання пільг після того, як люди отримували житлову субсидію — потрібно від неї відмовитися. В такому разі пільга буде нараховуватися з місяця подання заяви на її отримання, але не раніше місяця в якому була нарахована остання житлова субсидія. Аналогічно потрібно подати документи на отримання субсидії заново після періоду отримання пільги.

Раніше "Телеграф" нагадував, що в травні почнеться перепризначення субсидій на неопалювальний період. Обов'язково з повторними документами потрібно звернутися тим людям, кому субсидія була нарахована в розмірі 0 грн на попередній сезон.