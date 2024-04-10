Не на почте: в каких банках можно получать субсидию

Способ получения субсидии указывают в заявлении

В Украине продолжается последний месяц назначения субсидий отопительного сезона. Уже с 1 мая начнут назначать субсидию на неотапливаемый период – подать документы на ее получение можно как онлайн, так и пройдя лично в Пенсионный фонд, ЦНАП или воспользовавшись почтой. Что касается получения денег помощи в оплате коммунальных услуг, то здесь есть два варианта.

Пенсионный фонд отмечает, что получить деньги можно либо на отделениях почтовой связи, либо в уполномоченных банках для выплаты субсидии. Их полный перечень размещен на Министерстве финансов Украины. Всего там 46 банковских учреждений. Получатель субсидии самостоятельно выбирает, как и где он будет получать выплаты.

Список уполномоченных банков для получения соцвыплат Список уполномоченных банков для получения соцвыплат Список уполномоченных банков для получения соцвыплат

Данные банка указываются в заявлении на получение субсидии. Среди нужных реквизитов номер счета, на который человек желает получать денежную помощь от государства, и разные коды банка среди которых, например МФО. Эти данные можно получить в банке, предоставляющем услуги получателю субсидии, или при открытии счета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на субсидию в мае влияют выплаты за последнее полугодие 2023 года. Что же касается получающих пенсию, то для них учитывают выплату за март 2024 года.