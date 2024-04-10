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Не на почте: в каких банках можно получать субсидию

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Деньги за субсидию наличными можно получить только на почте
Деньги за субсидию наличными можно получить только на почте. Фото Сегодня

Способ получения субсидии указывают в заявлении

В Украине продолжается последний месяц назначения субсидий отопительного сезона. Уже с 1 мая начнут назначать субсидию на неотапливаемый период – подать документы на ее получение можно как онлайн, так и пройдя лично в Пенсионный фонд, ЦНАП или воспользовавшись почтой. Что касается получения денег помощи в оплате коммунальных услуг, то здесь есть два варианта.

Пенсионный фонд отмечает, что получить деньги можно либо на отделениях почтовой связи, либо в уполномоченных банках для выплаты субсидии. Их полный перечень размещен на Министерстве финансов Украины. Всего там 46 банковских учреждений. Получатель субсидии самостоятельно выбирает, как и где он будет получать выплаты.

Список уполномоченных банков для получения соцвыплат
Список уполномоченных банков для получения соцвыплат
Список уполномоченных банков для получения соцвыплат
Список уполномоченных банков для получения соцвыплат
Список уполномоченных банков для получения соцвыплат
Список уполномоченных банков для получения соцвыплат

Данные банка указываются в заявлении на получение субсидии. Среди нужных реквизитов номер счета, на который человек желает получать денежную помощь от государства, и разные коды банка среди которых, например МФО. Эти данные можно получить в банке, предоставляющем услуги получателю субсидии, или при открытии счета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на субсидию в мае влияют выплаты за последнее полугодие 2023 года. Что же касается получающих пенсию, то для них учитывают выплату за март 2024 года.

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