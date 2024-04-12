У Швеції пройде фестиваль, присвячений загиблим на фронті українським художникам та артистам

Кожен день заходу буде присвячено одному з українських митців, які загинули на фронті

З 24 квітня по 7 травня у Стокгольмі вже вдруге відбудеться "Європейський фестиваль: Українська весна". Цьогоріч він обʼєднає 12 культурних подій.

Як повідомили "Телеграфу" організатори заходу, концепція фестивалю полягає в тому, щоб представити Україну як невід'ємну частину спільної європейської культурної спадщини. На їхнє переконання, цей звʼязок підкреслює слоган фестивалю – "Віддзеркалення в очах один одного – Україна в Європі та Європа в Україні".

Організатори переконані, що сьогодні кінцевою метою всіх культурних заходів, присвячених Україні за кордоном, має бути фокусування уваги суспільства на боротьбі і перемозі України у війні, яку розвʼязала Росія. І першочергова задача – вкотре нагадати про необхідність посилення допомоги для захисту від агресора. Тому цього року кожен з 12 днів фестивалю буде присвячений одному з українських митців, що пішли захищати свою країну і загинули на фронті.

Відкриття фестивалю відбудеться 24 квітня в Королівському Концертному Холі – головній концертній сцені Швеції. Цей день буде присвячено оперному співаку Василю Сліпаку, що загинув на війні з Росією у 2016 році.

29 квітня присвячене памʼяті соліста балету Національної опери України Олександра Шаповала. У цей день виступатиме прима Паризької опери, балерина і хореограф Клермарі Уста, яка створила спеціально для фестивалю композицію на музику шведського диригента, віолончеліста і композитора Саймона Бонга і надихалась творчістю Лесі Українки та французької поетеси Алісії Гальєн.

У день показу швейцарсько-українського фільму "Ольга" 2 травня будуть згадувати актора кіно Павла Лі, який загинув у 2022-му, захищаючи Ірпінь. Серед митців-захисників також поет Гліб Бабич, художник Сергій Пущенко, скрипаль Роман Барвінок та інші діячі.

Фестиваль проходитеме на 10 різних майданчиках – концертних сценах, музеях, резиденціях культурних представництв європейських країн у Стокгольмі, у кінотеатрі та церкві. Фінал фестивалю відбудеться 7 травня. З повною програмою фестивалю можна ознайомитись на сайті організаторів.

Кульмінацією фінального концерту стане світова прем’єра спеціально замовленого твору, натхненного віршем Тараса Шевченка "Зоре моя вечірняя" і написаного однією з провідних українських композиторок Богданою Фроляк. Цей день буде присвячений памʼяті Костянтина Старовицького, що працював диригентом в Державному академічному естрадно-симфонічному оркестрі та Київській опері, воював з перших днів повномасштабного вторгнення Росії та загинув на Краматорському напрямку.

Нагадаємо, у березні в Тунісі (Північна Африка) проходив щорічний Міжнародний фестиваль інженерії, науки та технологій. У ньому брали участь школярі та студенти із 40 країн, у тому числі й з України.