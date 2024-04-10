Після пліток про розлучення чоловік Юлії Саніної з’явився у Празі з дружиною (фото)

У Чехії гурт The Hardkiss виступив з концертом у повному складі

Чоловік Юлії Саніної, яка була ведучою Нацвідбору на Євробаченні, на певний період зник з публічного простору, чим спровокував хвилю пліток. Про Валерія Бебка та Юлію Саніну почали говорити, що вони побили горшки та більше не разом.

А нещодавно стало відомо, що артист перебуває в Європі. Днями Бебко виступив у Празі у складі гурту The Hardkiss, telegram-канал "Культурна Прачечна" прокоментував цю подію.

Кадри з концерту, на якому зʼявився "Вал", поширили шанувальники творчості колективу The Hardkiss.

The Hardkiss на концерті в Празі

На кадрах видно, що "Вал" грає на гітарі, а Юлія співає у складі гурту. Відомо, що виступи колективу в рамках європейського туру відбулися також у Бельгії, Нідерландах, Португалії, а на 10 квітня заплановано концерт у німецькому Мюнхені.

Саніна також повідомляла, що скоро довгоочікувані концерти відбудуться і в Україні. Правда, про Бебка говорили, що він, мовляв, виїхав з України ще до великої війни і не повертався. Додамо, що ведучий Артур Адамов казав, що минулої весни Саніна була в столиці України, а її чоловік перебував за кордоном. Це пояснює той факт, що українськими містами артистка гастролює сольно зі спеціальною програмою.

Валерій Бебко та Юлія Саніна - разом. Фото instagram.com/the_hardkiss

Неодноразово ширилися чутки про те, що пара перебуває на межі розлучення. Але представник The Hardkiss Єгор Кір'янов спростував всі домисли.

"На сьогодні немає українця, який не проживав би складний період. Але чутки про розлучення не відповідають дійсності. Ми вважаємо, що в країні досить більш важливих тем для обговорення, ніж особисте життя Юлії", — пояснив він.

Додамо, що у 2011 році співачка Юлія Саніна вийшла заміж за Валерія Бебка, який є креативним продюсером та гітаристом The Hardkiss. Вони побралися через два роки після знайомства, а свої стосунки приховували протягом п'яти років. Пара виховує сина Данила.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що співачка MamaRika заявила про кризу у родині. Разом з українським шоуменом Сергієм Середою артистка на межі розриву стосунків.