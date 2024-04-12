В Швеции пройдет фестиваль, посвященный погибшим на фронте украинским художникам и артистам

Каждый день мероприятия будет посвящен одному из украинских художников, погибших на фронте

С 24 апреля по 7 мая в Стокгольме уже второй раз состоится "Европейский фестиваль: Украинская весна". В этом году он объединит 12 культурных событий.

Как сообщили "Телеграфу" организаторы мероприятия, концепция фестиваля состоит в том, чтобы представить Украину как неотъемлемую часть общего европейского культурного наследия. По их убеждению, эту связь подчеркивает слоган фестиваля – "Отражение в глазах друг друга – Украина в Европе и Европа в Украине".

Организаторы убеждены, что сегодня конечной целью всех культурных мероприятий, посвященных Украине за рубежом, должна быть фокусировка внимания общества на борьбе и победе Украины в войне, которую развязала Россия. И первоочередная задача – еще раз напомнить о необходимости усиления помощи для защиты от агрессора. Поэтому в этом году каждый из 12 дней фестиваля будет посвящен одному из украинских художников, ушедших защищать свою страну и погибших на фронте.

Открытие фестиваля состоится 24 апреля в Королевском Концертном Холе – главной концертной сцене Швеции. Этот день будет посвящен оперному певцу Василию Слепаку, погибшему на войне с Россией в 2016 году.

29 апреля посвящено памяти солиста балета Национальной оперы Украины Александра Шаповала. В этот день выступит прима Парижской оперы, балерина и хореограф Клермари Уста, которая создала специально для фестиваля композицию на музыку шведского дирижера, виолончелиста и композитора Саймона Бонга и вдохновлялась творчеством Леси Украинки и французской поэтессы Алисии Гальен.

В день показа швейцарско-украинского фильма "Ольга" 2 мая будут вспоминать актера кино Павла Ли, погибшего в 2022-м, защищая Ирпень. Среди художников-защитников также поэт Глеб Бабич, художник Сергей Пущенко, скрипач Роман Барвинок и другие деятели.

Фестиваль будет проходить на 10 разных площадках – концертных сценах, музеях, резиденциях культурных представительств европейских стран в Стокгольме, в кинотеатре и церкви. Финал фестиваля пройдет 7 мая. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте устроителей.

Кульминацией финального концерта станет мировая премьера специально заказанного произведения, вдохновленного стихотворением Тараса Шевченко "Зоря моя вечерняя" и написанного одной из ведущих украинских композиторов Богданой Фроляк. Этот день будет посвящен памяти Константина Старовицкого, работавшего дирижером в Государственном академическом эстрадно-симфоническом оркестре и Киевской опере, который воевал с первых дней полномасштабного вторжения России и погиб на Краматорском направлении.

Напомним, в марте в Тунисе (Северная Африка) проходил ежегодный международный фестиваль инженерии, науки и технологий. В нем принимали участие школьники и студенты из 40 стран, в том числе из Украины.