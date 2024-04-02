"Чорноморські Ігри" ставлять на паузу фестиваль і оголошують про проведення конкурсу Dity Help Music

Оргкомітет Всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю "Чорноморські Ігри" оголошує про проведення вокального конкурсу Dity Help Music серед дітей віком від 6-ти до 16-ти років включно. Конкурс проводитиметься спільно з благодійною платформою Dity.Help, музичним каналом М1 та Наше Радіо.

Проведення фестивалю "Чорноморські Ігри" ставиться на паузу до тих пір, поки це стане можливо у мирному українському Скадовську.

"Запевняю усіх мешканців Херсонщини, що фестиваль "Чорноморські Ігри" нікуди не збирається переїжджати і завжди відбуватиметься у рідному Скадовську. Проте ми розуміємо, що нинішнього року, на жаль, його проведення в Скадовську неможливе. Але ми не припиняємо підтримувати юних співочих талантів України і спільно з благодійною платформою Dity.Help будемо проводити вокальний конкурс, адже доведено, що у форматі змагань дитина краще розвиває і удосконалює свої навички", — коментує засновник фестивалю "Чорноморські Ігри" та благодійної платформи Dity.Help Микола Баграєв.

Нагадаємо, що фінальна частина крайнього 19-го фестивалю "Чорноморські Ігри" вимушено пройшла у Києві в серпні 2023. У фестивалі взяли участь діти, які пройшли відбір до Скадовська у 2022-му, та нові конкурсанти, більшість з яких стали ВПО та біженцями. Глядачами фестивалю були ВПО з Херсонщини, діти загиблих героїв, учасники бойових дій та їхні родини, воїни з інвалідністю, сонячні діти з Херсонщини, які нині проживають у різних куточках країни.

Конкурс Dity Help Music є тимчасовим проєктом до відновлення фестивалю "Чорноморські Ігри" і, продовжуючи виконувати цілі фестивалю, проходитиме зі слоганом "Для дітей заради майбутнього", який об’єднує усі благодійні заходи "Чорноморських Ігор" та Dity.Help.

Як і "Чорноморські Ігри", конкурс Dity Help Music буде благодійним. Участь у конкурсі є безкоштовною. До конкурсу допускаються діти віком від 6 до 16 років включно, громадяни України, незалежно від їхнього місця проживання. Витрати на проживання та харчування учасників, освітні заходи, технічне забезпечення приймають на себе оргкомітет конкурсу, меценати та партнери. До журі конкурсу увійдуть провідні фахівці музичної індустрії України, які формують музичні тренди країни. Участь у конкурсі надасть юним вокалістам широкі можливості заявити про себе у професійному музичному середовищі. Також конкурс сприяє участі дітей у різноманітних іміджевих проєктах всеукраїнського та міжнародного рівнів і колабораціям з визнаними майстрами сучасної української сцени.

Прийом заявок розпочнеться у квітні 2024. Деталі будуть викладені на сторінках Таврійські Ігри та Dity.Help. Відбір фіналістів відбуватиметься онлайн. Фінал конкурсу та боротьба за Гран-прі проходитиме наживо у серпні. Відеоверсія Dity Help Music буде показана по телебаченню та в соціальних мережах..