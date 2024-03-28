Упускаємо ідеальні приводи заявити про себе: аналітик вказав на велику проблему в Україні

Чим більше про Україну знаю у світі, тим більше допомоги надають союзники

Весь тиждень у Тунісі (Північна Африка) проходив щорічний Міжнародний фестиваль інженерії, науки та технологій. У ньому брали участь школярі та студенти із 40 країн, у тому числі й з України. Вони зайняли призові місця, але в українському медіапросторі про це не сказано жодного слова.

На це звернув увагу військовий аналітик та колишній радник міністра оборони України Олексій Копитько. Він вважає, що Україна має розповідати про свої успіхи та досягнення на іноземну аудиторію, особливо у розпал війни.

Поїздку було профінансовано з бюджету, а нашу країну представляла команда Малої академії наук України. Українцям вдалося завоювати 2 золоті, 5 срібних та 5 бронзових нагород, показавши високий результат, як і минулого року.

"Як відомо, багато що ми робимо руками, сумнівно, але діти у нас прекрасні. У команді й серед призерів були діти, наприклад, з Харкова, які в красках можуть розповісти, як вони готували свої проєкти під обстрілами. І підсвітити те, що відбувається з містом зараз", — зазначив Копитько.

Нагородження було 27 березня та транслювалося у прямому ефірі. Однак через добу ні Міносвіти, ні сам голова відомства ніяк не прокоментував цю подію. Крім того, на сайті МАН теж практично немає інформації, не рахуючи короткий пост у Фейсбук, який може зацікавити лише батьків та вчителів. На іноземну аудиторію також не було жодного посилу.

"Якби йшлося про фестиваль плетіння з соломи – та й нехай. Але мова про інженерно-технічний потенціал України. Що розбиває міф про "бунтуючу аграрну провінцію Росії". Упевнений, що МОН не інформувало посольство України в Тунісі про захід і не намагалося скоординуватися. Адже за легендою Африка – це цільовий континент зараз. У результаті, відмінний привід не перетворений на можливість поговорити з іншими країнами. Тому що немає настанов конвертувати такі приводи. Кожне відомство, що створює відмінний контент, працює тільки на себе", — зазначив Олексій Копитько.

Він додав, що для того, щоб Україна отримувала більше зброї та іншої допомоги від союзників, потрібна підтримка громадян різних країн. А для підтримки закордонних товариств треба з ними працювати. Причому це стосується не лише офіційних візитів та публікацій.

"Все ось ці "оскари" та участі у книжкових ярмарках – це також про зброю та виживання. У це потрібно інвестувати, це копійки порівняно з результатом. Навіть найдрімучіші вже усвідомили, що без західної зброї та іншої допомоги нам дико важко вижити. Парадокс у тому, що навіть у тих випадках, коли є ідеальний привід розповісти про Україну, цього не відбувається. Тому що ті, хто генерує такі приводи, не заточені на загальнодержавне завдання", — вважає Копитько.

Він порадив чиновникам із МОН та МАН зустрітися з командою та висвітлити їхні перемоги не лише на рівні офіційної новини на сайті. А також додав на майбутнє, що потрібно заздалегідь готувати сигнал на міжнародну аудиторію там, де передбачаються добрі результати з поясненням контексту.

"Адже ціль — щоб діти не вчилися в метро і підвалах. У кого немає розуміння цієї мети на 3-му році війни повинні бути в грубій формі перевиховані. Якщо не буде концентрації всіх ресурсів, не вистачить потужності продавлювати стіну відчуження", — резюмував Олексій Копитько.

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