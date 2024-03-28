Анастасія Приходько вперше прокоментувала трагедію на своєму концерті у Трускавці (відео)

Помер концертний директор Григорій Красницький наприкінці виступу артистки

Відома українська співачка Анастасія Приходько вперше прокоментувала смерть свого концертного менеджера Григорія Красницького, яка сталася 25 березня під час концерту артистки у місті Трускавці.

Зірка записала коротке відеозвернення до шанувальників і виклала його у Фейсбук. Приходько розповіла, що поховання чоловіка відбулося в середу, 27 березня.

За її словами, помер Красницький не на початку, а майже в самому кінці концертної програми. "Ми не доспівали в кінці. 3 пісні, державний гімн України, а потім виходили на біс. Йому раптово стало зле… На очах у всіх глядачів, дійсно посеред зали йому стало зле", — розповіла співачка.

Приходько повідомила, що помер її концертний менеджер через обширний інфаркт. Також вона подякувала одному з найкращих реаніматологів Києва, яки був на місці.

"Він намагався зробити все від себе залежне понад 40 хвилин. Він качав серце, коли ми чекали швидку, яка була тільки одна в місті, I те вона знаходилася в Дрогобичі. Ми 40 хвилин чекали на швидку… Але в кареті швидкої він помер", — заявила артистка. Вона запевнила, що її тур буде продовжуватись.

"Таких людей в шоубізнесі немає, і не знаю, чи буде. Він віддано працював, більш за все любив свою роботу і він просто жив проєктом "Анастасія Приходько", — поділилась виконавиця.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Наталія Могилевська зупинила концерт після обстрілу окупантів. Співачка попрямувала до будинку, у який поцілила ракета, аби допомогти людям.