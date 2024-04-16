Подати заяву на субсидію за 15 хвилин: де можна скористатися спрощеною формою

Для заповнення документів по спрощеній формі потрібно вказати основні дані

В Україні нараховуються понад 50 тисяч домогосподарств, які мають право на отримання субсидії, але не скористалися такою можливістю. Для тих, хто вперше подаватиме на отримання допомоги, або тих категорій громадян, які будуть робити це повторно є можливість скористатися спрощеною версією.

На сайті Пенсійного фонду зазначається, що цей спосіб відрізняється тим, що надавати чи завантажувати багато документів не потрібно. Більшість документів автоматично "підтягується" в систему завдяки обміну даними між реєстрами.

Процедура доступна з літа 2023 року. Наразі можна скористатися спрощеною формою подачі документів можна через портал ПФУ, мобільний додаток ПФУ чи портал "Дія". Також можна надіслати заяву поштою або особисто принести в ПФУ.

Які дані вказують в спрощеній формі подачі документів

Прізвище, ім’я, по батькові,

серія та номер паспорта,

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та осіб, які входять до складу домогосподарства,

адреса та рахунок в банку (у форматі ІВАN), на який йтиме виплата

підпис.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заново в травні на неопалювальний період потрібно подати документи частинці українців. Загалом це п'ять категорій людей, серед яких переселенці та орендарі житла.