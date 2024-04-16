Подать заявление на субсидию за 15 минут: где можно воспользоваться упрощенной формой

Для заполнения документов по упрощенной форме необходимо указать основные данные

В Украине насчитывается более 50 тысяч домохозяйств, имеющих право на получение субсидии, но не воспользовавшихся такой возможностью. Для тех, кто впервые будет подавать на получение помощи, или тех категорий граждан, которые будут делать это повторно, есть возможность воспользоваться упрощенной версией.

На сайте Пенсионного фонда отмечается, что этот способ отличается тем, что предоставлять или загружать много документов не нужно. Большинство документов автоматически "подтягивается" в систему благодаря обмену данными между реестрами.

Процедура доступна с лета 2023 года. Теперь можно воспользоваться упрощенной формой подачи документов через портал ПФУ, мобильное приложение ПФУ или портал "Действие". Также можно отправить заявление по почте или лично принести в ПФУ.

Какие данные указывают в упрощенной форме подачи документов

Фамилия Имя Отчество,

серия и номер паспорта,

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) заявителя и лиц, входящих в состав домохозяйства,

адрес и счет в банке (в формате IBAN), на который будет идти выплата

подпись.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что заново в мае на неотапливаемый период нужно подать документы части украинцев. В общей сложности это пять категорий людей, среди которых переселенцы и арендаторы жилья.