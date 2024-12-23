Американську "нардепку" знайшли в будинку для людей похилого віку для пацієнтів з деменцією
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Жінці 81 рік
Чинна членкиня Палати представників США від Техасу Кей Грейнджер протягом останніх кількох місяців жила в інтернаті для хворих на деменцію. Вона зникла у своєму офісі у Вашингтоні, округ Колумбія, у липні, й лише нещодавно стало відомо, де вона перебувала весь цей час.
Конгресвумен вистежили у закладі для хворих на деменцію після того, як вона пропустила всі голосування в Палаті представників з липня. Офіс 81-річної Кей Грейнджер не визнає її проблеми зі здоров’ям та заперечує, що жінка лікується через деменцію, пише Times of Israel.
Представниця Республіканської партії є членкиней Конгресу 27 років. Проте вона пропустила всі голосування в Палаті з липня.
Її виборці повідомили, що місцеві офіси Грейнджер місяцями не відповідали на телефонні дзвінки. Ходили чутки, що її нібито помістили до закладу для догляду за людьми з проблемами з пам’яттю після того, як вона блукала вулицями.
Техаський репортер газети Dallas Express Карлос Турсіос розшукав її. Виявилося, що конгресвумен перебуває у закладі Tradition-Clearfork у Форт-Ворті. Його співробітники підтвердили, що Грейнджер проживає там.
Після того, як цю інформацію було оприлюднено, офіс Грейнджер визнав, що у неї були проблеми зі здоров'ям. Проте там заперечили, що вона перебуває на лікуванні проблем з пам'яттю.
Офіс Грейнджер процитував її слова, що "як відомо багатьом членам моєї родини, друзям і колегам, я долала деякі непередбачені проблеми зі здоров’ям протягом останнього року". Вона додала, що її "проблеми зі здоров’ям прогресували, ускладнюючи часті поїздки до Вашингтона і були непередбачуваними".
Син конгресвумен сказав CBS News, що вона є пацієнткою закладу Форт-Ворт. Проте він заявив, що вона перебуває в іншому відділенні, а не в центрі догляду за людьми з проблемами з пам’яттю. Однак він визнав, що його мати "має деякі проблеми з деменцією в кінці року".
Кей Грейнджер є представником від 17-го округу Техасу з 1997 року. Вона була першою жінкою, яка представляла Техас у Палаті представників. 81-річна конгресвумен збирається піти у відставку з Конгресу в січні.
Як розповідав "Телеграф", обраний президент США Дональд Трамп назвав "абсолютною необхідністю" для США отримати у власність Гренландію. Таким чином він прокоментував своє рішення призначити нового американського посла в Данії.