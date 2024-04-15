Можете отримувати субсидію? Як перевірити себе у списках

Понад 50 тисяч людей не скористалися субсидією

Два тижні залишилося до старту оформлення субсидій на неопалювальний період. В Україні він стартує з 1 травня, однак можливістю отримати допомогу від держави на оплату житлово-комунальних послуг скористалися не всі. Пенсійний фонд знайшов понад 50 тисяч домогосподарств, які можуть отримувати житлову субсидію, але по виплати ще не зверталися.

Для таких громадян Пенсійний фонд розмістив в електронних кабінетах на порталі електронних послуг Пенсійного фонду повідомлення. В ньому йдеться про можливість одержувати виплати за потреби. Якщо ви є потенційним субсидіантом, то можете побачити таке повідомлення у своєму кабінеті.

Для того, щоб його знайти, потрібно спочатку зайти на портал скориставшись банк ID, кваліфікованим електронним підписом або ж Дія.Підписом. Після цього вам потрібен розділ "Мої повідомлення". Він знаходиться на панелі зліва. Коли ви зайдете в нього — буде дві вкладки, одна з яких називається "Індивідуальні повідомлення". Вам потрібно натиснути на неї — саме там, якщо ви є потенційним отримувачем житлової субсидії, буде знаходитися сповіщення від Пенсійного фонду.

Перший крок - авторизуватися в системі

Як знайти повідомлення про субсидію від ПФУ

Зазначимо, що Пенсійний фонд може надіслати сповіщення тільки тим громадянам, які відповідають всім вимогам для надання допомоги. Серед таких вимог, зокрема, наявність офіційного працевлаштування або сплати єдиного соціального внеску. Ця вимога не стосується тільки тих хто працювати не може за певних причин, наприклад навчається, є пенсіонером або офіційно зареєстрований у центрі зайнятості як безробітний.

Раніше "Телеграф" нагадував, що в травні субсидію продовжать автоматично до квітня 2025 року не всім категоріям громадян. Серед тих, хто має звернутися заново з документами: ті кому нарахували субсидію в розмірі 0 грн 0 копійок, а також орендарі житла, ВПО та ще одна категорія.