У Святвечір чи на Різдво? Коли потрібно колядувати за новим церковним стилем

Зовсім скоро українці відзначатимуть Святвечір та Різдво Христове

У вересні 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, відповідно до якого дати релігійних свят змістилися на 13 днів назад. Так, цього року велике церковне свято Різдво Христове українці відзначатимуть 25 грудня, а не 7 січня, як це було раніше. Саме час дізнатися, коли колядувати у 2024 році та хто може це робити.

Коли колядувати — у Святвечір чи на Різдво

Українська культура багата на колядки, щедрівки та посівалки, які люди співають у період свят. Традиційні піснеспіви зазвичай співають на Різдво та наступні святкові дні після нього. Проте, починати колядувати можна і у Святвечір — 24 грудня, а продовжувати вже на Різдво 25 грудня.

Серед українців є традиція, що колядувати ходять діти. Вони приходять до родичів, друзів, хрещених чи сусідів та співають святкові різдвяні пісні, прославляючи велику подію – Народження Ісуса Христа. За свої колядки та привітання зі святами дітки отримують гостинці та гроші. Тож діти дуже люблять різдвяні свята.

Проте колядувати можна не лише дітям, а й усім охочим, включаючи дорослих та літніх людей. Багато людей ходять до храмів або на різдвяні концерти, щоб послухати і поспівати різдвяні колядки.

Раніше "Телеграф" розповідав, у чому зустрічати Новий рік 2025. Ідеї вбрання у квітах, які принесуть щастя та удачу.