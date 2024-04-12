Субсидія для пенсіонерів: які є нюанси

Середня сума субсидії в опалювальний період складала понад 1400 грн, в неопалювальний буде менше внаслідок відсутності опалення

Деякі пенсіонери мають право отримувати і субсидію, і пільгу, однак це неможливо одночасно. Людина може обрати самостійно, на який вид допомоги претендувати. Пенсіонерам, які раніше не отримували субсидію, необхідно подати заяву та декларацію про доходи та майновий стан.

У Пенсійному фонді нагадують, що при призначенні житлової субсидії з травня, враховується в сукупний дохід родини виплата за березень. Якщо ж житлова субсидія призначається не з початку опалювального сезону, то враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія. Якщо пенсіонер проживає сам, то він може скористатися спрощеною формою подачі документів на отримання субсидії.

У разі реєстрації в житлі інших осіб, які там не проживають, необхідно додати документи, що підтверджують їх непроживання. В іншому пенсіонер також має відповідати вимогам до отримувачів субсидій — не мати великих депозитів в банках понад 100 тисяч грн, не мати нових машин менш як 5-річної давності випуску та не мати боргів за комунальні послуги тощо.

Важливо зазначити, що пенсіонери можуть отримувати субсидію разом із пенсією через відділення "Укрпошти" без необхідності відкривати окремий рахунок. Також, якщо подружжя пенсіонерів живе окремо в селі, в разі різних реєстрацій доходи одного можуть не вплинути на іншого.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що субсидію також можна отримувати в одному з уповноважених банків. Їх в Україні аж 46.