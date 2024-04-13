Субсидію не продовжать в травні: кому потрібно оновити документи

Субсидія в неопалювальний сезон менше, адже немає потреби платити за опалення

В Україні триває призначення субсидій. З травня їх будуть розраховувати вже на неопалювальний період. Для пенсіонерів, які вирішать отримувати субсидію, варто зауважити — при розрахунках використовуватимуть розмір березневої пенсії.

В Пенсійному фонді зазначають, що більшість отримувачів субсидії продовжать її одержувати автоматично. Субсидії перепризначить аж до 30 квітня 2025 року. Єдина умова, щоб майновий стан та/або склад домогосподарства не змінювалися.

Однак є ті категорії яким обов'язково потрібно заново звернутися по призначення субсидії та подати нові заяву та декларацію. Особисте звернення потрібне для:

орендарів житлових приміщень

внутрішньо переміщених осіб

коли фактично в приміщенні живуть менше людей ніж зареєстровано

коли домогосподарству потрібна житлова субсидія не на оплату комунальних послуг, а на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива,

для тих кому розрахували субсидію на опалювальний період в розмірі 0 грн.

Важливо звернути увагу, що навіть якщо ви подали документи не на початку травня, а протягом двох місяців від 1 травня (початку неопалювального сезону), субсидію все одно призначать з початку сезону. Єдине виключення — якщо право отримати субсидію наступило пізніше.

Раніше "Телеграф" розповідав, на які саме житлово-комунальні послуги розповсюджується субсидія. Варто звернути увагу, що субсидія та пільга — це два різні види допомоги від держави на оплату житлово-комунальних послуг. Отримувати їх одночасно не можна. Якщо вирішите перейти з субсидії на пільгу — потрібно буде написати відмову.