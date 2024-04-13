Рус

Субсидію не продовжать в травні: кому потрібно оновити документи

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Субсидія призначається тим, хто не може сам платити за комунальні послуги
Субсидія призначається тим, хто не може сам платити за комунальні послуги. Фото Колаж "Телеграфу"

Субсидія в неопалювальний сезон менше, адже немає потреби платити за опалення

В Україні триває призначення субсидій. З травня їх будуть розраховувати вже на неопалювальний період. Для пенсіонерів, які вирішать отримувати субсидію, варто зауважити — при розрахунках використовуватимуть розмір березневої пенсії.

В Пенсійному фонді зазначають, що більшість отримувачів субсидії продовжать її одержувати автоматично. Субсидії перепризначить аж до 30 квітня 2025 року. Єдина умова, щоб майновий стан та/або склад домогосподарства не змінювалися.

Однак є ті категорії яким обов'язково потрібно заново звернутися по призначення субсидії та подати нові заяву та декларацію. Особисте звернення потрібне для:

  • орендарів житлових приміщень
  • внутрішньо переміщених осіб
  • коли фактично в приміщенні живуть менше людей ніж зареєстровано
  • коли домогосподарству потрібна житлова субсидія не на оплату комунальних послуг, а на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива,
  • для тих кому розрахували субсидію на опалювальний період в розмірі 0 грн.

Важливо звернути увагу, що навіть якщо ви подали документи не на початку травня, а протягом двох місяців від 1 травня (початку неопалювального сезону), субсидію все одно призначать з початку сезону. Єдине виключення — якщо право отримати субсидію наступило пізніше.

Раніше "Телеграф" розповідав, на які саме житлово-комунальні послуги розповсюджується субсидія. Варто звернути увагу, що субсидія та пільга — це два різні види допомоги від держави на оплату житлово-комунальних послуг. Отримувати їх одночасно не можна. Якщо вирішите перейти з субсидії на пільгу — потрібно буде написати відмову.

Теги:
#Субсидія #Субсидії