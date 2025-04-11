"Це змінює всю картину": Чалий пояснив, як Україні допоможуть полонені китайці

Путін без Китаю та з ним — це дві різні війни

Взяття у полон солдат Китаю, який брав участь у війні в Україні, — це дипломатично важливий момент. Адже досягти від Китаю повною відмови у союзництві Росії не можливо, але отримати гарантію не вв'язування у війну безпосередньо — можливо.

Про це в етері телеканалу "Прямий" заявив український політик, дипломат, громадський діяч Валерій Чалий. За його словами, завдяки китайським полоненим Україна отримала цінний важіль впливу.

"Китай — це бомба. Бомба, яка ще не розірвалась до кінця. Ми отримали величезний важіль впливу на Китай… Українські бійці, які захопили цих полонених, просто молодці, герої. Вони зробили для зовнішньої політики України більше, ніж дипломати за пів року нашої роботи з Китаєм", — каже Чалий.

Він наголошує, що усі подробиці захоплення китайських полонених здебільшого неправда. Адже слід розуміти наскільки це велика подія для дипломатії та війни в цілому. На думку Чалого, коли на фронті відбуваються події схожого масштабу, одразу ж розгортається дипломатична операція.

"В цьому випадку це актив України, тобто ми отримали величезний важіль впливу на Китай. Є різні варіанти як це використовувати. Мабуть, ці пиріжки були настільки гарячими, що розіграти цю карту безпосередньо у відносинах з Пекіном було складно", — пояснює Чалий.

За його словами, Україна наразі обирає якмога вигідніший спосіб отримати не те щоб підтримку від Китаю, а хоча б якесь гальмування у допомозі Росії. Адже очільник Росії Володимир Путін неабияк розраховує на допомогу Піднебесної. Проте роль США у цьому питанні теж велика, адже Вашингтон і Пекін завжди конкурували на ринку, а поява останнього у війні, яку президент США Дональд Трамп хоче зупинити, може мати певний вплив.

"Путін без Китаю та з ним — це дві різні війни. Кардинально різні", — каже Чалий.

На думку політика, Китай одразу ж закриє усі питання щодо свого солдата, запевняючи, що це не громадянин Піднебесної, він не служив тощо. Тобто вони максимально не захочуть публічного втручання у війну Росії та України. Водночас, Чалий додає, що є два більш-менш реалістичних варіанти, як військовий Китаю опинився на фронті. Перший — він міг приїхати разом з силами спеціальних операцій і долучитись до війни, а другий — приїхав під час супроводження вантажу на схід України.

"Китай продовжує економічну діяльність, постачає Росії товари подвійного призначення — це для нас катастрофа. Таким чином Китай не тільки дає Путіну змогу воювати, він ще показує, що Путін може не програти", — каже Чалий.

Він пояснює, що пряме втручання Китаю у війну затягне її ще більше, а цього не хоче ні Україна, ні США. Тому ймовірніше китайських військовополонених використають на дипломатичному полі, аби отримати гарантії від Піднебесної не втручатись в конфлікт безпосередньо.

"Ми бачимо як політично вони (Китай — Ред.) на боці Росії. Якщо вони почнуть отак от через Північну Корею щось постачати на фронт, це нам затягне війну набагато. Тому зараз вступила дипломатія, я сподіваюсь, що ми з цього отримаємо максимум і це зблизить нас з адміністрацією Дональда Трампа", — резюмував Чалий.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Пекін гостро відповів на слова президента України Володимира Зеленського про китайських полонених.