Келлог сказав, що мова йшла про так звані "сили стійкості", а не про "поділ України"

Спеціальний представник президента США Трампа з питань України Кіт Келлог спростував публікацію видання The Times, де говорилося, що він запропонував "поділити Україну" на "зони впливу" Росії, США та Європи. За його словами, видання невірно написало про його реальні слова.

Келлог виклав відповідний допис у X (Twitter). Він зазначив, що мова йшла про так звані "сили стійкості", які будуть розміщені в Україні після припинення війни, та зони їхньої відповідальності.

"У статті Times неправильно викладено те, що я сказав. Я говорив про сили стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України. У дискусіях про поділ я мав на увазі райони або зони відповідальності союзних сил (без військ США). Я НЕ мав це на увазі, про поділ України", – написав генерал.

Зазначимо, 11 квітня британське видання The Times написало, що Келлог пропонує "поділити Україну" за прикладом післявоєнної Німеччини та Берліну. Він пропонував розбити країну на так звані "зони впливу", де Росії відходили Схід та Південь, український уряд контролював іншу частину Лівобережжя, а спільні українсько-франко-британські війська – усе Правобережжя.

Тим часом у Кремлі пройшла зустріч російського лідера Путіна з представником Трампа, любителем російської пропаганди Стівом Віткоффом. Попри відкрито проросійську позицію Віткоффа, чомусь ця зустріч важається у Вашингтоні частиною зусиль для припинення війни в Україні. Адміністрація США підтвердила факт переговорів і заявила про намір використати свої важелі впливу для досягнення мирної домовленості. Росія ж намагається просувати власні вимоги: так, Кремль заявив Віткоффу, що нібито найшвидшим шляхом до миру буде передача Росії чотирьох українських областей.