Спецпредставник Трампа припускає, що це буде фактичний поділ України на так звані "зони контролю"

Спеціальний представник президента США Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що західні країни та Росія можуть "поділити Україну", подібно до того, як було розділено Німеччину та Берлін після завершення Другої світової війни. Росія залишить собі тимчасово окуповані території України у якості своєї "зони впливу", тоді як контрольовані українським урядом території будуть "зоною впливу" Києва, США, Франції та Великої Британії.

Про це пише британське видання The Times, яке поспілкувалося з Келлогом. Спецпредставник Трампа припускає, що це буде фактичний поділ України на так звані "зони контролю".

"Британські та французькі війська можуть зайняти зони контролю на заході країни як частину "сил заспокоєння", а російська армія — на окупованому сході. Між ними будуть українські сили та демілітаризована зона", – сказав він.

Келлог також пропонує зробити демілітаризовану зону між українськими та російськими військами шириною у 18 миль (приблизно 30 кілометрів). Росія буде контролювати території, які вона контролює зараз, безпосередньо Збройні сили України контролюватимуть іншу частину Лівобережжя України, а спільні українсько-франко-британські війська – усе Правобережжя (видання приклало відповідну карту можливого "поділу"). Келлог зазначив, що Україна, мовляв, достатньо велика країна, щоб розмістити там кілька армій.

"Можна зробити так, щоб це виглядало як те, що було з Берліном після Другої світової війни, коли була російська зона, французька зона, британська зона, зона США", – додав він.

Тим часом у Кремлі пройшла зустріч російського лідера Путіна з представником Трампа, любителем російської пропаганди Стівом Віткоффом. Попри відкрито проросійську позицію Віткоффа, чомусь ця зустріч важається у Вашингтоні частиною зусиль для припинення війни в Україні. Адміністрація США підтвердила факт переговорів і заявила про намір використати свої важелі впливу для досягнення мирної домовленості. Росія ж намагається просувати власні вимоги: так, Кремль заявив Віткоффу, що нібито найшвидшим шляхом до миру буде передача Росії чотирьох українських областей.