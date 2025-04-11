Зеленський запровадив санкції проти низки російських медіа та пропагандистів: деталі

Російські пропагандисти отримали нові санкції

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №229/2025, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 11 квітня щодо запровадження персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій проти низки російських фізичних осіб. Санкції торкнулися передусім представників інформаційної сфери та російських пропагандистів.

Про це йдеться в документі, оприлюдненому на сайті глави держави. До списку потрапили співробітники медіахолдингу "Ньюс Медиа", який контролює низку інформаційних майданчиків, зокрема Life, Mash, SHOT і Super. Також обмеження накладені на інформаційні ресурси News Front, Правда.ру та відомих воєнкорів — Олександра Сладкова і Станіслава Смагіна, які систематично поширюють антиукраїнські наративи та виправдовують агресію РФ.

Згідно з текстом указу, реалізацію санкцій забезпечуватимуть Кабінет Міністрів України, Служба безпеки України, Національний банк та Комісія державних нагород і геральдики при Президентові. Вони мають не лише виконати обмежувальні заходи, а й здійснювати постійний моніторинг їхньої ефективності.

Міністерству закордонних справ доручено поінформувати міжнародних партнерів — зокрема органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших країн — про запровадження санкцій, а також ініціювати впровадження аналогічних заходів з боку союзників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що наразі рівень дотримання західних санкцій проти Росії залишається вкрай низьким. Водночас їхній вплив можна суттєво підсилити, якщо зосередити зусилля на справжньому виконанні обмежень — передусім, завдавши удару по російському "тіньовому флоту", що займається транспортуванням нафти.