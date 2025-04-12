Чи можуть мобілізують чоловіка з астигматизмом

З деякими захворюваннями можна отримати статус "тимчасово непридатний"

Проблеми із зором можуть стати підставою для відстрочки від мобілізації або повного звільнення від служби. Все залежить від діагнозу — саме він визначає, чи буде людина визнана непридатною.

"Телеграф" розповідає, з якими хворобами ока не мобілізують, а з якими можуть призвати. Список діагнозів прописано статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Отримати відстрочку або непридатність до служби можуть чоловіки, у яких діагностовано:

виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

різко виражені хвороби всіх частин ока та його придаткового апарату на обох очах з частими загостреннями або зниженням зорових функцій, що прогресує (рубці, помутніння, дегенеративні зміни, катаракта, хвороби зорового нерва тощо);

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

глаукома у важкій стадії на обох очах;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр;

сліпота одного або обох очей;

відсутність одного чи обох очних яблук.

"Обмежено придатні"

Визнати придатним до служби на небойових посадах, в тилу, можуть з:

виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на одному оці або помірно виражені на обох очах;

різко виражені захворювання повік, сльозових шляхів, орбіти, кон’юнктиви на одному або на обох очах;

різко виражені захворювання з прогресувальним, значно вираженим зниженням зорових функцій і частими загостреннями на одному оці або помірно виражені на обох очах;

будь-яка етіологія на одному або обох очах після успішного хірургічного лікування;

всі форми глаукоми Н40-Н42 у розвиненій стадії на одному оці або в початковій стадії одного або обох очей;

зорові розлади, пов’язані з хворобами м’язів ока, порушенням співдружних рухів, усі форми косоокості Н49-Н51 за відсутності диплопії;

співдружна косоокість за відсутності бінокулярного зору;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 6,0 дптр і до 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 3,0 дптр;

гострота зору обох очей з корекцією до 0,5;

гострота зору одного ока з корекцією вище 0,5 за гостроти зору другого ока з корекцією до 0,2.

Придатні без обмежень

Повністю придатними до військової служби вважаються громадяни, в яких:

незначно виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви, помірні або незначно виражені захворювання повік, сльозових шляхів, орбіти, кон’юнктиви на одному або обох очах без порушення зорових або рухових функцій очей;

офтальмогіпертензія на одному або обох очах;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 3,0 дптр і до 6,0 дптр;

астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 2,0 дптр і до 3,0 дптр;

дихромазія, аномальна трихромазія будь-якого типу.

Тимчасова відстрочка

Чоловік, який нещодавно переніс операцію або гостре захворювання очей, може отримати статус "тимчасово непридатний". Його дадуть відстрочку від 6 до 12 місяців. Після цього повинен повторно пройти військово-лікарську комісію.

Раніше "Телеграф" писав, які категорії придатності до військової служби існують у 2025 році. Є всього два статуси, які поділяються на п’ять категорій.