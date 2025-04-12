Попри перебування у СІЗО: скандальний нардеп Шуфрич зареєстрував в Раді новий законопроєкт, про що він

Шуфрич вказаний єдиним ініціатором документа, при цьому картки законопроєкту все ще немає

Народний депутат від забороненої ОПЗЖ Нестор Шуфрич, який проходить підозрюваним у кримінальному провадженні про державну зраду та перебуває під вартою у СІЗО, з усім тим 11 квітня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13169. Документ передбачає "вдосконалення захисту прав національних меншин" в Україні.

Відповідний документ опубліковано на сайті Верховної Ради. Він має назву "Про внесення змін до Закону України "Про національні меншини (спільноти) України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення захисту прав національних меншин (спільнот) із використання офіційних мов Європейського Союзу для сприяння європейській інтеграції України", Шуфрич вказаний єдиним ініціатором. Картки документа на сайті все ще немає, тому про що саме цей законопроєкт – точно невідомо.

"Враховуючи, що він чи є, чи був співголовою групи дружби з Угорщиною, то є відчуття, що саме по цій темі", – прокоментував документ нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Що відомо про справу Шуфрича

Правоохоронці встановили, що Шуфрич та його колишній помічник В'ячеслав Черепаня разом з іншими довіреними особами після окупації півострова Крим росіянами у 2014 році забезпечили реєстрацію нерухомості за законами РФ. Нардеп придбав це майно ще у 2013 році. Окрім цього 2016 році задля охорони цього майни на ТОТ обвинувачені підписали договір з Росгвардією в Криму. Потім вони передали та перерахували Росгвардії РФ понад 648,7 тис. російських рублів за охорону майна.

У вересні 2023 Шуфричу оголосили підозру у справі про державну зраду, з того моменту він перебуває під вартою. За матеріалами справи, Шуфрича завербувала ФСБ РФ. Він виконував завдання одного із колишніх заступників секретарів РНБО, який у 2014 році виїхав до Москви. У своїх виступах та інтерв’ю нардеп публічно підтримував та озвучував наративи Росії, проводячи підривну діяльність проти України. Шуфрич був за проросійське майбутнє України. І навіть після окупації територій України депутат не змінив поглядів і підтримував пропаганду Кремля.

При цьому 27 грудня 2024 року суд дозволив Шуфричу виконувати депутатські повноваження, навіть перебуваючи у СІЗО. Суддя аргументував ухвалу тим, що Шуфрича, мовляв, ще не визнали винним та не позбавили мандату. На щастя, суд хоча б відхилив вимогу нардепа дозволити йому брати участь у пленарних засіданнях Ради.