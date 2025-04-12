Або штраф, або в'язниця? Як каратиметься чоловік, який відмовиться від мобілізації

Відмовитись від мобілізації в Україні можна, але чоловіку випишуть штраф або його позбавлять волі

Якщо відмовитись від мобілізації під час воєнного стану в Україні, то чоловіки нестимуть адміністративну та кримінальну відповідальність. Це передбачено в відповідних законах.

У ситуації, коли громадяни відмовляються від мобілізації, складається акт про відмову в присутності свідків. Про це йдеться у Законах "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов’язок і військову службу". Надалі цей документ надсилається до поліції й після цього вже настає ймовірна адміністративна або кримінальна відповідальність.

За ухилення від військової служби передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу в розмірі від 17 000 до 55 500 гривень, згідно зі статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Водночас за відмову від мобілізації на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, буде кримінальна відповідальність, яка несе за собою позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Якщо було ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період або в разі проведення цільової мобілізації, то особу позбавлять волі на від 2 до 5 років.

Ухилення від строкової служби карається позбавленням волі до 3 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде, якщо відмовитись від "бойової" повістки в ТЦК.