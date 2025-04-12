Церковне свято 12 квітня: що не можна робити сьогодні, щоб не втратити удачу

Віряни в цей день дотримуються низки заборон, окрім обмежень за Великим постом

Цієї суботи, 12 квітня, християни східного обряду, згідно з новоюліанським церковним календарем, вшановують пам’ять преподобного ісповідника Василія, єпископа Парійського. Також триває Великий піст 2025.

Преподобний Василій жив у Візантії. Він був єпископом у місті Парія. Його життя припало на період іконоборчих гонінь, коли імператорами заборонялося шанувати ікони.

Василій не хотів підкорятися владі і виступав на захист ікону почитання за що його переслідували. Також він зазнав катувань ув’язнення та заслання. Однак попри це залишався вірним Богові. За це він отримав прізвисько і сповідник — тобто той, хто визнає Христа не через мученицьку смерть, а через терпіння за віру.

Традиції та прикмети 12 квітня

Оскільки цей день припадає на період Великого посту, свято вшановується стримано. В цей день заведено йти на службу і молитися святому Василію про мужність. Також допомагають знедоленим через добрі справи, милостиню та щире слово.

Якщо в цей день жайворонки літають високо — чекайте на теплу весну.

Якщо перші трави проросли - можна готувати город до посадки.

Якщо цього дня сонце зранку — Вербна неділя буде чистою та благословенною.

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Що не можна робити 12 квітня

Займатися пустими справами і ледарювати — варто присвятити день роздумам та молитві.

Братися за важливі справи — вони не закінчаться успішно.

Не варто багато говорити — краще зосередитися на думках всередині себе.

Іменини 12 квітня

В цей день іменини відзначають Василь, Давид, Іван, Сергій Марфа, Марія.

Цієї весни українці відзначатимуть багато важливих свят. "Телеграф" підготував для вас календар визначних подій на квітень 2025.