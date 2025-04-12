Їх пенсія буде всього 800 грн. Кому не пощастить в 2025

Мізерна пенсія призначиться для літніх осіб, які мають низьку зарплату, мінімальний стаж та досягли 65 років

Мінімальна пенсія в Україні складає 2361 гривню. Однак є ті українці, виплата яких буде всього 800 гривень.

"Телеграф" вирішив дізнатись, як низька заробітна плата, мінімальна норма страхового стажу та максимальний вік виходу на пенсію впливає на розмір виплати у 2025 році. Для цього ми скористались пенсійним калькулятором.

Наприклад, якщо українець досяг 65 років і вирішив вийти на пенсію у 2025 році зі страховим стажем в 15 років та заробітною платою в 4830 гривень, то держава призначить йому пенсію в 794 гривень.

Раніше 65 років він не може вийти на відпочинок, адже, згідно з даними Пенсійного фонду, в 60 років у 2025 році можливо оформити пенсію за умови не менше 32 років стажу, а в 63 — потрібно мати не менше 22 років.

Крім того, зауважте, що сума була вирахувана на загальних умовах, без пільгової категорії населення (ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонерам передбачена надбавка в майже 1 тисячу гривень.