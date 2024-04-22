Рус

Фармкомпанія "Здоров’я" та мистецький хаб Zelo продовжують допомагати дітям Харкова

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Фармкомпанія "Здоров’я" та мистецький хаб Zelo продовжують допомагати дітям Харкова Новина оновлена 22 квітня 2024, 12:31

Попри ускладнену ситуацію у місті, фармкомпанія "Здоров’я" та артцентр Zelo роблять усе, щоб діти мали доступ до арттерапії. Бізнес продовжує фінансувати заняття для усіх охочих маленьких харків’ян.

Попри ситуацію з енергопостачанням у місті, артцентр Zelo продовжує працювати. Деякі локації мають генератори, на інших — заняття підлаштовують до обставин. Про всі зміни у розклад викладачі оперативно повідомляють батьків. Не завжди діти й дорослі мають можливість швидко дістатися до локації, але все одно намагаються потрапити на заняття, щоб отримати розраду й відволіктися.

Усі заняття сприяють покращенню ментального здоров’я та знаття психоемоційної напруги у дітей. У цьому допомагають ліплення, малювання, гра на музичних інструментах, співи, хореографія, піщана анімація, різьблення, рукоділля, декоративно-прикладне, ораторське, циркове мистецтво, фотографія, робототехніка, фінансова грамотність.

За ініціативи Олександра Доровського, голови наглядової ради, фармкомпанія "Здоров’я" майже рік є партнером мистецького хабу. Завдяки фінансуванню меценатів заняття для дітей проводять безплатно.

До повномасштабної війни фармкомпанія постійно допомагала багатодітним родинам і незахищеним верствам населення Харківщини. Зараз у фокусі уваги — проблеми ментального здоров’я і реабілітації дітей, а також дорослих.

— Наші діти показують нам власний приклад незламності та надихають працювати далі. Під обстрілами і тривогами вони прагнуть до знань і вивчають нове. Наша компанія так само працює у цих складних умовах. Й продовжуємо не лише виконувати свої зобов’язання перед країною і економікою, але й допомагаємо військовим підрозділам і цивільним українцям, — підкреслює Олександр Доровський.

Теги:
#Олександр Доровський