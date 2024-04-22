Фармкомпанія "Здоров’я" та мистецький хаб Zelo продовжують допомагати дітям Харкова

Попри ускладнену ситуацію у місті, фармкомпанія "Здоров’я" та артцентр Zelo роблять усе, щоб діти мали доступ до арттерапії. Бізнес продовжує фінансувати заняття для усіх охочих маленьких харків’ян.

Попри ситуацію з енергопостачанням у місті, артцентр Zelo продовжує працювати. Деякі локації мають генератори, на інших — заняття підлаштовують до обставин. Про всі зміни у розклад викладачі оперативно повідомляють батьків. Не завжди діти й дорослі мають можливість швидко дістатися до локації, але все одно намагаються потрапити на заняття, щоб отримати розраду й відволіктися.

Усі заняття сприяють покращенню ментального здоров’я та знаття психоемоційної напруги у дітей. У цьому допомагають ліплення, малювання, гра на музичних інструментах, співи, хореографія, піщана анімація, різьблення, рукоділля, декоративно-прикладне, ораторське, циркове мистецтво, фотографія, робототехніка, фінансова грамотність.

За ініціативи Олександра Доровського, голови наглядової ради, фармкомпанія "Здоров’я" майже рік є партнером мистецького хабу. Завдяки фінансуванню меценатів заняття для дітей проводять безплатно.

До повномасштабної війни фармкомпанія постійно допомагала багатодітним родинам і незахищеним верствам населення Харківщини. Зараз у фокусі уваги — проблеми ментального здоров’я і реабілітації дітей, а також дорослих.

— Наші діти показують нам власний приклад незламності та надихають працювати далі. Під обстрілами і тривогами вони прагнуть до знань і вивчають нове. Наша компанія так само працює у цих складних умовах. Й продовжуємо не лише виконувати свої зобов’язання перед країною і економікою, але й допомагаємо військовим підрозділам і цивільним українцям, — підкреслює Олександр Доровський.