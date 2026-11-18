Банки роблять ставку на азійських експортерів технологій та інвестиції в ШІ

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За прогнозами фінансистів дві азійські валюти можуть обігнати долар у 2027 році. Валюти країн-експортерів технологій, - корейська вона й тайванський долар, підтримають інвестиції в штучний інтелект (ШІ) і послаблення американського долара.

Про це пише Bloomberg з посиланням на прогнози щодо валют на 2027 рік від міжнародних банків. Goldman Sachs та ING очікують, що у 2027 році корейська вона й тайванський долар випереджатимуть долар США за динамікою. За оцінкою стратегів Goldman Sachs, довгострокові контракти на обладнання для ШІ вже забезпечили значну частину попиту на 2027 рік.

Що відомо про корейську вону та її зростання щодо гривні

Вона – грошова одиниця Південної Кореї, її міжнародний код – KRW. За офіційним курсом НБУ 100 вон подорожчали з 3,0946 грн 3 серпня 2026 року до 3,3920 грн 18 листопада, хоча за останній день курс знизився на 0,259%. Morgan Stanley очікує, що підтримкою для вони стане збільшення продажу доларової виручки експортерами.

Вона подорожчала щодо гривні від початку серпня до 18 листопада 2026 року

Новий тайванський долар

Новий тайванський долар, який позначають NT$, є офіційною валютою Тайваню, повідомляє Управління міжнародної торгівлі США. В обігу є банкноти номіналом 100, 200, 500, 1000 і 2000 доларів, але купюри на 200 та 2000 доларів трапляються рідко.

У валютному конвертері на 18 листопада один новий тайванський долар коштує округлено 1,38 грн, а 1000 – 1375,16 грн. Morgan Stanley вважає цю валюту відносно дешевою та пов’язує потенціал її зміцнення з відновленням настроїв у технологічному секторі.

Тисяча нових тайванських доларів у конвертері коштує 1375,16 грн

Раніше "Телеграф" публікував прогнози експертів, що буде з курсом долара в Україні. Серед чинників тиску на гривню фахівці називають витрати бізнесу на енергопостачання та залежність від міжнародної допомоги.