Лише для "отців народу": якими були автівки перших осіб СРСР і чому вони аж так схожі на американські (фото)

Хотіли зробити радянське, а вийшло все-одно американське

Головний принцип соціалізму "Від кожного – за здібностями, кожному – за працею" в Радянському Союзі реалізовувався по-різному. Саме тому, звичайні громадяни могли роками стояти в черзі за омріяним "Москвичем", тоді як "отці народів" їздили на елітних та, без перебільшення, унікальних авто.

Унікальних для СРСР, в першу чергу тому, що були повністю злизані з американських моделей. Звісно, що жоден громадянин СРСР про це не знав, а тому, якщо щастило побачити таке авто на власні очі, вважав його за диво дивне.

На яких автівках їздили вожді і які моделі СРСР вкрав у ненависного Заходу? "Телеграф" зібрав найяскравіші приклади.

Американський Б'юїк 32-90 vs радянський Л-1 (Ленінград-1)

Б'юїк 32-90 був першою автівкою, дизайн якої радянські "конструктори" злизали під чисту. Для цього за кордоном купили два американських авто, розібрали їх, вивчили, а тоді зібрали щось "своє". Так, на "Красном путиловце", у 1933 році, зібрали шість копій Б'юїка, назвавши їх Л-1 (Ленінград-1). Щоправда, якість помітно поступалася оригіналу, і випуск авто припинили.

Американський Buick 32-90

Радянську машину від американської можна було відрізнити лише за колесами

Американський Б'юїк 32-90 vs радянський ЗіС різних модифікацій

Та спроби не залишили. За справу взявся "Завод імені Сталіна". У 1934-35 рр. спроєктували ЗіС-101. Авто було ледь не повною копією американського автопрому. Щоправда, вкрали не все. Дещо замовили офіційно. Так, розробку кузова робили в ательє Бадд (США), оскільки вітчизняні фахівці не мали такого досвіду.

Автомобіль та його модифікації стали наймасовішими у своєму класі – всього було випущено 9500 екземплярів.

Радянський ЗіС-101

Buick 1934 року

Buick Roadmaster 1936 року

Наступним став автомобіль ЗіС-110. В ньому риси його прабатька проглядалися набагато яскравіше, ніж у попередника. Щоправда, цього разу злизали не Б'юїк 32-90, а американський "Паккард-180".

Вже на основі ЗіС-110, радянські конструктори розробили броньований варіант, названий ЗіС-115. Випустили всього 56 таких автівок, а потім проєкт прикрили.

Радянський ЗіС-110

Американський "Паккард-180"

У 1949 році на заводі була спроба створення модифікації з підвищеною прохідністю під назвою ЗіС-110Ш (літера "Ш" означала "штабна"). І тут не стали довго думати та й, за старою звичкою, американський Б'юїк "схрестили" з американським "Доджем". Нічого з того нормального не вийшло — на випробуваннях виявилося безліч проблем і проєкт заморозили.

ЗіС-110Ш, який загруз десь на російських болотах

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про які машини мріяли всі громадяни СРСР: фото найпопулярніших авто того часу.