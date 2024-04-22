Только для "отцов народа": какими были автомобили первых лиц СССР и почему они так похожи на американские (фото)

Хотели сделать советское, а получилось все-равно американское

Главный принцип социализма "От каждого – по способностям, каждому – по труду" в Советском Союзе реализовывался по-разному. Именно поэтому, обычные граждане могли годами стоять в очереди за взлелеянным в мечтах "Москвичем", тогда как "отцы народов" ездили на элитных и, без преувеличения, уникальных авто.

Уникальных для СССР в первую очередь потому, что были полностью слизаны с американских моделей. Конечно, ни один гражданин СССР об этом не знал, а потому, если везло увидеть такое авто своими глазами, считал его дивом дивным.

На каких автомобилях ездили вожди и какие модели СССР украл у ненавистного Запада? Телеграф собрал самые яркие примеры.

Американский Бьюик 32-90 vs советский Л-1 (Ленинград-1)

Бьюик 32-90 был первым автомобилем, дизайн которого советские "конструкторы" слизали под чистую. Для этого за границей купили два американских авто, разобрали их, изучили, а потом собрали что-то "свое". Так, на "Красном путиловце", в 1933 году, собрали шесть копий Бьюика, назвав их Л-1 (Ленинград-1). Правда, качество заметно уступало оригиналу, и выпуск авто прекратили.

Американский Buick 32-90

Советскую машину от американской можно было отличить только по колесам

Американский Бьюик 32-90 vs советский ЗиС разных модификаций

Но попытки не оставили. За дело взялся "Завод имени Сталина". В 1934-35 гг. спроектировали ЗиС-101. Автомобиль был едва ли не полной копией американского автопрома. Правда, украли не все. Кое-что заказали официально. Так, разработку кузова производили в ателье Бадд (США), поскольку отечественные специалисты не имели такого опыта.

Автомобиль и его модификации стали самыми массовыми в своем классе – всего было выпущено 9500 экземпляров.

Советский ЗиС-101

Buick 1934 года

Buick Roadmaster 1936 года

Следующим стал автомобиль ЗиС-110. В нем черты его прародителя просматривались гораздо ярче, чем у предшественника. Правда, на этот раз слизали не Бьюик 32-90, а американский "Паккард-180".

Уже на основе ЗиС-110 советские конструкторы разработали бронированный вариант, названный ЗиС-115. Выпустили всего 56 таких автомобилей, а затем проект прикрыли.

Советский ЗиС-110

Американский "Паккард-180"

В 1949 году на заводе была попытка создания модификации с повышенной проходимостью под названием ЗиС-110Ш (буква "Ш" означала "штабная"). И тут не стали долго думать и, по старой привычке, американский Бьюик "скрестили" с американским "Доджем". Ничего из этого нормального не получилось — на испытаниях вылезло множество проблем и проект заморозили.

ЗиС-110Ш, который увяз где-то на российских болотах

Напомним, ранее "Телеграф" писал о каких машинах мечтали все граждане СССР : фото самых популярных авто того времени.