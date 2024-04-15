Люди в СРСР збирали на них роками: ТОП-5 речей, які нині вже нікому не потрібні

Деякі речі коштували як кілька зарплат

Ні для кого не секрет, що Радянський Союз був країною планової економіки та суцільного дефіциту. Чимало речей, які нині загальнодоступні, в ті часи дістати було дуже складно, а якщо випадала нагода, то коштували вони як кілька зарплат середньостатистичної радянської людини.

"Телеграф" зібрав ТОП-5 речей, на які громадяни Радянського Союзу могли заощаджувати місяцями, а то і роками. Іронія в тому, що нині, сучасним людям, вони геть не потрібні.

Килим на стіну

Вся родина збиралася подивитися як тато вішає килим на стіну, ностальгують деякі пенсіонери. Під килимами ховали вади стін радянських хрущовок або навіть нестачу шпалер. Також килим мав функції шумоізоляції та вважався предметом розкоші. Радянські люди вірили — якщо в серванті стоять кришталеві келихи, а на стіні красується строкатий килим – життя вдалося. Вартість такого надбання варіювалася від 150 до 200 рублів. Однак за ним, як і за автомобілем, стояли в черзі по кілька років.

Килим на стіні

Кришталеві люстри

Люстру в часи СРСР купити теж було не так вже й просто, а якщо говорити про кришталеву люстру, то це вже завдання з зірочкою. Такі люстри зазвичай діставали через знайомих. Якщо вдавалося купити люстру з богемського скла, це вважалося справжнім шиком і предметом розкоші та достатку. Вони мали безліч деталей та ріжків. Коли проводили генеральне прибирання у квартирі, їх знімали та мили.

Іронія в тому, що "вісюльки" на таких люстрах з часом жовтіли і втрачали привабливий вигляд, а деякі взагалі відпадали та губилися.

Сервіз на 12 осіб

Чи не кожна господиня мріяла зустріти гостей за столом сервірованим "Мадонною", який раз на місяць виникав у деяких магазинах. Бум на культову річ із зображенням алегоричних картин припав на початок 70-х. Сервіз ставили в сервант і діставали лише в особливих випадках.

Стінки з Югославії

Перші "стінки" у квартирах радянських громадян почали з'являтися десь у 70-х роках. І хоч їх виробляли в країнах соціалістичного табору, величезну популярність вони здобули саме в СРСР. Тоді стінки імпортували з НДР, Югославії та Румунії. Такі меблі мали гігантський попит, через що дуже швидко стали дефіцитними. Купити таку "красуню" було дуже складно.

Норкові шапки

Норкові шапки носили як чоловіки, так і жінки, не дивлячись на те, що були вони не надто практичними – в них мерзли вуха. Однак коштував норковий аксесуар недешево – до двох-трьох середніх зарплат, і придбати таку шапку міг далеко не кожен. Годі й казати, що хтось із сучасних людей зрадіє такій спадщині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як у СРСР масово крали дизайн авто. Дизайн кожного! автомобіля, яким так пишались у СРСР, є нічим іншим, як копією.